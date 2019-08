Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jan van de Veen en Gaby den Held

Waar: Utrecht

Verdienen de kost als: Strategisch beleidsadviseur provincie Zuid-Holland (Jan), communicatiemedewerker Vrije Universiteit en romanschrijver (Gaby).

Status: Getrouwd

Het Bonnetje van Gaby en Jan Peren 0,82 euro

Scharrelei 2,89 euro

Pecannoten 2,29 euro

LP Bastille 2,24

LU Bastognekoeken 1,55

Crème Fraîche 0,89 euro

Slagroom 0,81 euro

Kalkoen 2,04 euro

Mortadella 2,45 euro

Rucola 1,99 euro

Mascarpone 1,53 euro

Citroenen 1.49 euro

Le Marcaire 2,69 euro

Trostomaten 0,89 euro

Roquefort 3,37 euro

Tijm 1, 59 euro

3 x Aubergine 2,37 euro

Balsamico 2,89 euro

Limoenen 1,49 euro

Bio uien 1,59 euro

Bio Spinazie 1,99 euro

Spinazie 1,49 euro

2 x Geitenkaas 4,30 euro

Tuinbouillon 0,95 euro

Totaal 46,60

Alles op dit bonnetje ziet er lekker uit!

Jan: "We gaan vanavond koken voor vrienden, en dan halen we altijd precies wat we nodig hebben voor de recepten die we hebben uitgezocht. Geen impulsaankopen, maar een recept uitknippen en dan met een boodschappenlijstje de supermarkt in."

Gaby: "En we zijn nog niet klaar! We lopen zo nog naar Persepolis - dat is zo'n Iraanse winkel - en daar hebben ze lekkere smeerseltjes. En we zijn net naar de Ekoplaza geweest. Daar halen we dan biologische groenten. Maar die halen we trouwens ook wel vaak hier bij de Albert Heijn."

Jan: "En dan naar de Gall&Gall voor wat lekkere wijnen. We laten ons daar adviseren. Ik denk dat het een volle witte wijn wordt, misschien wat kruidig."

En wat voor gerecht hebben jullie gekozen?

Jan: "Eentje van de Volkskrant. Die hebben altijd hele lekkere. Ik knip ze uit en bewaar ze. Dit wordt een spinaziesoepje met geroosterde peer en roquefort, een bietentaart en als toetje citroentaart met bastognekoeken."

Gaby: "Volgens mij heet die bietentaart tarte tatin."



Wauw!

Gaby: "We houden ook echt van koken. Als het om eten gaat, gaan we helemaal los. Dit bonnetje is rond de 40 euro. Dat is wel normaal voor een etentje. Op kwaliteit van eten moet je niet bezuinigen."

Jan: "Dan moet je dat natuurlijk wel kunnen. Gelukkig kunnen wij aan eten uitgeven wat we willen."

En hoe zit het met aanbiedingen?

Gaby: "Laatst kwam Jan heel trots thuis: hij had wel 8 euro bezuinigd met bonusaanbiedingen."

Jan: "Eens kijken hoeveel we nu aan bonus hadden. Niets! Dat is ook wel knap, of niet?"

Gaby: "Biologisch en gezond eten wordt steeds meer mainstream, maar echt goedkoop is het nog niet. Voor vegetarisch gehakt betaal je nog steeds veel meer dan voor normaal gehakt."

Zijn jullie vegetariërs?

Gaby: "Ik niet, Jan wel. Dus we eten 's avonds eigenlijk altijd vegetarisch. Zo lekker vind ik vlees nou ook weer niet dat ik 's avonds in een apart pannetje vlees ga bakken."

Jan: "We zouden ook graag een groenteabonnement nemen. Een vriendin van ons heeft een jaarabonnement op een moestuin. Als ze op vakantie is, nemen wij het over. Dan mag je zelf je eigen groenten komen oogsten. Heel leuk, zelf je spinazie plukken. Maar dat zijn ook weer van die leuke initiatieven die voor veel mensen onbetaalbaar zijn."

Veel plezier vanavond!

Jan: "Ja, we moeten snel gaan, want het bladerdeeg begint te ontdooien!"