Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder is komen te staan, is de afgelopen jaren fors gestegen, meldt de Raad voor Rechtspraak donderdag. In 2018 stonden er ruim 56.000 onder bewind, in 2013 waren dat er nog 35.000: een stijging van zo'n 60 procent in vijf jaar tijd.

Bewind is een maatregel om iemand die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen te beschermen. Dit is bijvoorbeeld wanneer iemand verslaafd is of een verstandelijke beperking heeft. De kantonrechter benoemt dan een bewindvoerder die dit voor de persoon in kwestie doet.

Bewindvoerdersnetwerk ZELF concludeerde donderdag naar aanleiding van eigen onderzoek dat mensen met schulden en lage inkomens steeds minder geld overhouden voor boodschappen, kleding en persoonlijke verzorging. Dat onderzoek werd gepubliceerd in de Volkskrant.

Het gemiddelde inkomen van de mensen onder bewind steeg volgens ZELF tussen 2009 en 2019 nog van 1.220 naar 1.506 euro, een stijging van ruim 23 procent. Na aftrek van vaste lasten blijft daar in 2019 386 euro per maand van over, 48 euro meer dan in 2009. Omdat prijzen van boodschappen en andere consumptiegoederen harder stegen, gingen ze per saldo flink achteruit, schrijft ZELF.

"Het Nibud zou het liefst willen dat we maximaal zo'n 50 procent van ons inkomen aan vaste lasten kwijt zijn en bij meer dan 60 procent luidt het Nibud de noodklok en waarschuwt het voor mogelijke financiële problemen. Onze cliënten komen nu uit op 74 procent van hun inkomen dat opgaat aan vaste lasten. Dan is je portemonnee een tikkende tijdbom die ieder moment kan ontploffen", aldus ZELF-voorzitter Erwin Bel.