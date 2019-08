De Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden schrijft het, en dus is het waar: vanaf 2 september worden er weer subsidies verstrekt voor isolerende verbouwingen aan huis. Wie dubbel glas wil aanschaffen, zijn spouwmuren wil laten dichten of een kruipruimte wil dichtpurren, moet nu toeslaan.

Eerst de bedragen: elke huiseigenaar kan maximaal 25.000 euro subsidie krijgen. Voor vve's, verenigingen van eigenaren, gaat het om subsidies voor meerdere woningen en daarom om grotere bedragen.

Eén van de eisen voor het verkrijgen van de subsidie is dat er minstens twee isolatiemaatregelen worden gedaan aan één huis. Op die manier wordt de vaart erin gehouden.Voor eigenaar-bewoners is er in totaal 90 miljoen euro beschikbaar in 2019, en 84 miljoen euro subsidiebudget en 6 miljoen euro voor de uitvoering in 2020.

Minder energieverbruik, minder kosten

De SEEH (Subsidie energiebesparing eigen huis) ging in september 2016 van start, maar al in april 2017 was het plafond bereikt voor particuliere huiseigenaren. De regeling werd stopgezet. Vanaf 2 september 2019 is deze regeling dus weer geopend voor deze doelgroep, en werkzaamheden die verricht zijn vanaf 15 augustus 2019 kunnen gesubsidieerd worden.

Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig, en dat scheelt dus in de energiekosten. Het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving, schrijft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.

Milieu Centraal rekende uit hoeveel je dan bespaart met goede isolatie: een eengezinswoning zonder isolatie verliest warmte via de ramen, gevel, het dak en de vloer en verbruikt per jaar 3.300 m3 gas voor verwarming. Een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft 600 m3 gas nodig voor verwarming, en daarmee bespaar je 1.900 euro per jaar.

Isoleren loont dus, en het budget van de overheid is beschikbaar tot en met december 2020. Op is op, maar voordat het plafond in zicht komt, worden consumenten op de hoogte gesteld, zegt de RVO, die de subsidies uitkeert.

Om welke maatregelen gaat het? Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren

Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)

Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem

Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal

Hoogrendementsglas: het vervangen van glas door HR++-glas of door triple-glas

Wat deze maatregelen een particuliere huiseigenaar kosten, weten de initiatiefnemers van Greenhome.nl. Dit platform werd door de Nederlandse overheid in het leven geroepen en werkt samen met driehonderd partners, waaronder bouw- en installatiebedrijven, gemeenten en de Rabobank.

Als we uitgaan van een standaard, Nederlandse tussenwoning, zegt woordvoerder Reinier Schneider, valt er een redelijke schatting te maken van de kosten, inclusief manuren en materiaal.

Vloerisolatie

De isolatie van de vloer kost zo'n 2.000 euro, zegt Schneider. Bij vloerisolatie wordt de kruipruimte geïsoleerd. Bij deze klus gaan twee experts de kruipruimte in, en isoleren de lege ruimte met isolatieparels, minerale wol of isolatiefolie. Huizen die vooral in de zanderige delen van het land zijn gebouwd, hebben vaak geen kruipruimte. In dat geval moet de vloer worden verwijderd, en wordt daaronder geïsoleerd. Dat maakt de klus minder complex en minder kostbaar.

Vervangen van enkel glas

Het vervangen van glas kost een huiseigenaar rond de 3.000 euro, mits de kozijnen goed zijn. Als die ook vervangen moeten worden, zijn die kosten rond de 10.000 euro.

Dakisolatie

De prijzen voor dakisolatie verschillen, zegt Schneider: het isoleren van de binnenzijde van het dak kost rond de 5.000, de buitenzijde is een ander soort klus en kost een paar duizend euro meer.

Spouwmuurisolatie

Een standaard isolatie van spouwmuren en gevels kost rond de 1.000 euro. Wordt die isolatie zeer goed uitgevoerd, dan zijn de kosten hoger. Bij deze klus moet de uitvoerder zorgvuldig worden gezocht, aldus Schneider, want dit is een klus waarvoor specialistische kennis en apparatuur nodig is.

Bij het kiezen van een uitvoerder is het belangrijk dat je let op keurmerken, aldus Schneider. "Let erop dat het bouwbedrijf de SKG-IKOB en Insula Certificatie heeft. Bekijk de vakregisters en check de websites Wij-isoleren.nl en Greenhome.nl. Daar staan gecertificeerde bouwbedrijven geregistreerd waarbij je offertes kunt aanvragen."