Elke dag naar de supermarkt om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Jasper (29)

Waar: Leiden

Verdient de kost als: Business development manager

Woont: Samen

Jaspers Bonnetje Bio fles pompoen 3,89 euro

Biologische amandelen 3,99 euro

Kikkererwten 1,43 euro

Couscous bio 1,13 euro

Ras el Hanout

Kikkererwten 0,60 euro

Koriander 1,48 euro

Kvarg framboos 2,35 euro

Oven volkoren 2,55 euro

Pruimen zonder pit 2,39 euro

Runderriblap 3,92 euro

Sukadelappen 2,65 euro

Totaal 30,33 euro

Couscous met draadjesvlees! Wat heb je gemaakt?

"Noord-Afrikaanse tajine. Ik heb alles in zo'n kleipot gestopt, en die urenlang in de oven laten gaarsudderen. Ik hou van koken, vooral voor mijn vrienden en familie, of voor wie er mee wil eten. Ik heb een drukke baan, maak veel overuren en een beetje dom in een pannetje roeren vind ik heerlijk. Dan hoef ik niet te praten, en het is ontspannend. En eten vind ik belangrijk. Je doet het drie keer per dag, dan kan het maar beter lekker zijn.

Hoe is-ie gelukt?

"Heel goed. Er zat van alles in en 't heeft uren opgestaan. We hebben er met z'n zessen van gegeten. Ik eet niet zo vaak vlees, dus nu heb ik er extra van genoten. Mijn vriendin is vegetariër, en hoewel ik degene ben die kookt eten we dus geen vlees. Dat vind ik niet erg, want er zijn genoeg lekkere gerechten zonder vlees. Alleen vleesvervangers eet ik niet. Vegaschijven of -burgers: die lust ik niet."

Waar is ze dan nu?

"Ze is op reis voor een paar maanden. Ze heeft ooit Russisch gestudeerd en is op reis gegaan om de taal weer wat bij te leren. Ze zit nu in Oezbekistan. In het begin maakte ik me wel zorgen, want het zijn niet de meest vrouwvriendelijke landen daar. Maar volgens mij gaat het heel goed. Ze is nu ergens tegen kost en inwoning nomadententen aan het opzetten, en ze vertrekt bijna naar Kirgizië. Daar gaat ze iets doen met arenden."

En ondertussen kook jij je vleesgerechten.

"Ja. Dit weekend hamburgers. Maar ik let wel op de kwaliteit. Ik koop geen plofkippen, want mijn eten moet goed en gezond zijn. Ik ga ook altijd doelgericht de supermarkt in, en koop wat ik nodig heb. Ik heb een hekel aan eten weggooien en aan halve zakken sla die in de koelkast liggen te vergaan. Van deze boodschappen hebben we met zes man gegeten, dat is zo'n zes euro per persoon. Netjes toch? Oké, plus nog een kratje bier."

Heel netjes! Hoeveel geef je meestal uit aan boodschappen?

"Ik denk zo'n 30 euro per week per persoon. En dan leven we echt royaal. Ik lunch vaak op m'n werk en haal weleens een broodje op het station. Daar voel ik me dan weer niet zo goed bij, want die broodjes liggen ook gewoon in mijn koelkast. Het scheelt dat ik nooit echt impulsaankopen doe in de supermarkt. Ik vind het leuk om daar rond te lopen: een beetje inspiratie opdoen en kijken wat er te koop is. En ik heb net voor het eerst een fiets, dus ik ben er zo."

Voor het eerst een fiets?

"Ik kom uit een klein dorp in Friesland, en moest zes jaar lang elke dag 15 kilometer naar school fietsen. Daarna wilde ik niet meer fietsen, en ik ben er nu pas overheen!"