Een goedkoop ticket gescoord, maar eenmaal in de rij om te gaan boarden blijkt dat je koffer nét iets te groot of te zwaar is. Bijbetalen dus. Dit zijn de nieuwste bagageregels

Elke vliegtuigmaatschappij bepaalt zelf wat de bagageregels zijn. Die kunnen zij op elk moment wijzigen, waardoor het kan gebeuren dat het rolkoffertje dat eerst nog in het rekje paste, ineens niet meer kosteloos mee mag. Of ruimbagage zit niet meer in de basisprijs en als het ticket bijna is geboekt, komt er nog 40 euro bij.

Vliegtuigmaatschappijen mogen wijzigen wat ze willen en wanneer ze dat willen, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "De prijs voor ruimbagage zat altijd in de ticketprijs. Sinds kort wordt die prijs bij veel vliegtuigmaatschappijen los berekend. Dat is een groot irritatiepunt voor consumenten, maar het is wel te begrijpen: op deze manier komen de aanbieders beter uit de bus via prijsvergelijkingssites."

“Ik heb zelf laatst intercontinentaal gevlogen met een rolkoffertje. Daar past veel in als je propt” Joyce Donat, Consumentenbond

De uitgeklede prijs wordt aangeklikt, bekeken, en hoewel de consument zich ergert aan alle bijkomende kosten, zegt Donat, is de kans groot dat hij of zij toch bij die aanbieder blijft en daar uiteindelijk boekt.

"Er zijn consumenten voor wie dit prima is", zegt Donat. "Die consument maakt het niet uit waar hij of zij zit, smeert zelf een broodje en boekt alleen handbagage. Ik heb zelf laatst intercontinentaal gevlogen met een rolkoffertje. Daar past veel in als je propt."

NU.nl zet de laatste bagageregels op een rij



KLM:

Op Europese en intercontinentale vluchten in economyclass is de maximale afmeting van de handbagage 55 x 35 x 25 centimeter. Daarnaast mag er een handtas of laptop mee, met een totaal gewicht van 12 kilo.

Voor ruimbagage geldt maximaal 158 centimeter en maximaal 23 kilo voor een tas of koffer. Sinds kort is de gratis ruimbagage op lange vluchten van KLM verdwenen. KLM voerde vanaf 2017 drie nieuwe typen economytickets in op vluchten binnen Europa, van en naar Noord-Amerika, naar Midden- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Een passagier kan kiezen tussen Light, Standard en Flex. Reizigers die 'licht' reizen, dus zonder ruimbagage, zijn goedkoper uit.

easyJet

Vliegtuigmaatschappij easyJet staat één stuk handbagage toe aan boord. Er is geen gewichtslimiet, maar je moet je tas in het bagagevak boven je hoofd kunnen tillen. Het maximaal toegestane formaat is 56 x 45 x 25 centimeter, met handvatten en wielen. Er is geen ruimte voor alle handbagage bij Easyjet-vluchten, en dus kunnen vaak alleen de eerste zeventig passagiers in de rij hun koffertje kwijt. De overige handbagage wordt in het ruim gezet. Als bij het verzamelen en boarden blijkt dat je koffer toch te groot is, moet de passagier 10,72 euro bijbetalen.

Voor ruimbagage veranderde easyJet onlangs de regels: de ruimbagage moet bijgeboekt worden en de standaard ruimbagageoptie is 23 kilo.

Ryanair:

Bij een vlucht van Ryanair zit je goed met handbagage die onder de stoel voor je past (40 x 20 x 25 centimeter). Wie meer handbagage mee wil, moet dat bij het ticket boeken.

Voor ruimbagage geldt sinds 1 november 2017 de regel: één prijs, 25 euro, en één maat, 20 kilo. Wie daaroverheen gaat, betaalt 11 euro per kilo extra.

WizzAir:

Vanaf 1 november 2018 mogen alle passagiers één gratis stuk handbagage met afmetingen tot 40 x 30 x 20 centimeter mee aan boord brengen. Het moet onder de stoel voor je worden geplaatst. Omdat dat een klein tasje is, staat WizzAir de volgende voorwerpen ook nog toe: een jas of deken, je mobiele telefoon, boek of tijdschrift, een bedje en voeding voor kinderen jonger dan twee jaar, en krukken voor passagiers met een beperking.

Ruimbagage mag niet groter zijn dan 149 x 119 x 171 centimeter, en de prijzen voor het meenemen van koffers zijn verlaagd van 35 naar 25 euro. De toegestane kilo's voor die prijs zijn verhoogd van 15 naar 20 kilo. Als dat niet genoeg is kun je ruimbagage bijboeken op het vliegveld, en dat kost 40 euro.

British Airways:

Bij British Airways zijn ze royaal: alle passagiers mogen één stuk handbagage en één klein artikel meenemen, en beide artikelen mogen elk tot 23 kilo wegen. Als de handbagage te zwaar is, mag die worden toegevoegd aan de ingecheckte ruimbagage.

Die luchtruimbagage tot 23 kilo zit in de prijs van het ticket, en is maximaal 90 x 75 x 43 centimeter. British Airways maakt wel onderscheid in vluchten. Wie bijvoorbeeld naar Ghana, Kenia en Nigeria vliegt, of van Europa naar Japan gaat, mag twee stuks ruimbagage van 23 kilo inchecken.

Transavia:

De regels voor handbagage zijn streng: er wordt slechts één tas toegestaan van 45 x 40 x 25 centimeter, met een maximum van 10 kilo. Als je koffer daar niet aan voldoet, wordt de bagage als ruimbagage ingecheckt, en dat kost 40 euro.

Transavia laat de prijs van ruimbagage afhangen van de route, en maakt die prijs pas bekend op het moment van boeken. Voor een koffer van 15 kilo betaal je voor een enkele vlucht tussen de 9 en 28 euro.

Corendon:

Bij vluchten van Corendon is slechts één stuk handbagage toegestaan, en laptops of handtasjes moeten daarin passen. Het formaat is maximaal 55 x 35 x 25 centimeter.

Ruimbagage mag mee tegen betaling; hoe zwaarder hoe duurder. 20 kilo kost 19 euro, 80 kilo, het maximale gewicht, is 78 euro.

TUI: