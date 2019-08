Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Fanny Kiss (25)

Waar: Sziget, Boedapest

Op vakantie met: Réka, Dora, Bianca, Sandie, Lilla en Jurjen

Woont in: Szeged, Hongarije

Fanny's Bonnetje Szóda Kancsó 500 forint

2 pina colada's 1.670 forint

2 gin-tonics 1.970 forint

Totaal: 4.140 forint (12,73 euro)

Lekker hoor, pina colada's!

"We zijn een hele week op het festival Sziget in Boedapest: mijn zus, ik en een paar vriendinnen. Maar dit bonnetje is niet van Sziget. Daar hebben we ook veel gegeten en gedronken, maar ik kreeg er geen bonnetje van! Dit was van de eerste dag, voordat we naar het festival gingen. We gingen even wat drinken ergens in de stad, iets voor 16.00 uur."

"Toen zagen we dat het happy hour om 16.00 uur begon en zijn we een beetje blijven rondhangen en precies om 16.00 uur bestelden we deze cocktailtjes. Twee voor de prijs van één! Op Sziget zijn de cocktails wat minder sjiek: niet in glas, maar in een emmer en net zo duur. De nachtclub Akvárium Klub is niet echt voor Sziget-mensen, ik heb er in ieder geval alleen Hongaren gezien."

Zitten de Hongaren wel te wachten op al die Sziget-bezoekers?

"Ja, ik denk het wel. We krijgen veel toeristen, want iedereen op het festival gaat wel even een dagje Boedapest bekijken. De stad is zo mooi, het is zonde als je op het festival blijft. Ik heb heel veel Engelsen gezien, en Nederlanders. Voor veel Hongaren is dit festival niet echt te betalen."

Maar voor jou wel.

"Ja, ik heb nu net twee jaar achter elkaar in Nederland gewoond en gewerkt en met mijn Nederlandse salaris kon ik het wel betalen. Na mijn middelbare school ben ik naar Nederland gegaan en daar heb ik mijn staatsexamen Nederlands gehaald. De laatste twee jaar werkte ik in Nederland op een school. Heel leuk, maar ik heb nu voor Hongarije gekozen. Ik begin deze maand aan mijn baan als kleuterjuf in Szeged. In Hongarije verdien je met zo'n baan tussen de 400 en 500 euro per maand als je fulltime werkt."

Wauw.

"Ik vind het ook weinig, maar wie ben ik? Veel jongeren gaan weg uit Hongarije en weinig mensen willen dit werk doen. Ik hou van kinderen en ik heb hiervoor gestudeerd, dus ik geef het een kans! Ik heb echt zin om weer in Hongarije te zijn. Maar als ik hier kleuterjuf ben, kan ik Sziget niet meer betalen. Het is niet alleen het kaartje, maar ook eten, drinken, een appartement."

En wat was je hoogtepunt van het festival?

"Martin Garrix, denk ik. Macklemore vond ik ook heel erg leuk. Maar we hebben niet echt keihard gefeest. We slapen in een appartement in Boedapest en gingen niet heel laat weer terug. Het is hartstikke warm, je zweet, het is overal stoffig. We hebben ook niet veel gezopen. Wel veel lángos (knapperig oliebollendeeg) gegeten, elke dag."