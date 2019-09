Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Anneke Bruinooge

Woont: In Breskens

Met: Man en vier kinderen

Annekes Bonnetje

Plakband 2,49 euro

Leesboekje Peppa 3,99 euro

KU Houdbaar non scan 1,95 euro

Lu Cracottes 1,70 euro

Toiletpapier 4 rollen 1,35 euro

Spar potloden met gum 0,89 euro

KU Houdbaar non-scan 2,95 euro

Brood 2,33 euro

Mueslikoeken 1,74 euro

5x Kipsaté 7,95 euro

Bami Pakket 1,69 euro

Sum & Sam Nasi 0,95 euro

Sum & Sam Uitjes 0,58 euro

Sum & Sam Kroepoek 1,05 euro

Lassie Toverrijst 1,25 euro

Bodymilk 5,39 euro

Totaal: 38,25 euro

Lekker, bami.

"Normaal doe ik nooit per dag boodschappen, maar dit was tijdens onze fietsvakantie! We zijn van Breskens naar Twente gefietst met onze vier kinderen, en onze route hadden we gepland langs supermarkten, zodat we steeds boodschappen voor onderweg konden doen. We zijn inmiddels weer terug, maar wat een onverwachts succes was deze vakantie. Volgend jaar gaan we absoluut weer!"

Met vier kinderen en een kampeeruitrusting door het land fietsen, petje af!

"We hebben het onszelf zo makkelijk mogelijk gemaakt. Mijn oudste twee dochters van tien en negen kunnen wel zo'n 35 kilometer op een dag fietsen en de bagage wed vervoerd. Dat zat bij deze reis in. We fietsten van camping naar camping waar onze tent alvast opgezet was. We zagen het scenario van vermoeide kinderen, in de regen je tent opzetten en dan nog moeten koken niet echt zitten!"

En waar was het 't leukst?

"Een camping in Markelo. We kiezen eigenlijk altijd voor een simpele camping, maar hier was een animatieprogramma en werden de kinderen met een aanhangwagen opgehaald. En dan zit je ineens met z'n tweeën voor de tent!"

"De rijst op dit bonnetje, dat was voorgekookte rijst. Zoiets idioots koop ik nooit, maar voor op de camping was het geweldig. Kipsateetje erbij. En voor de jongste van drie kroepoek. Hij is niet zo'n eter. Die cracottes zijn ook voor hem. Al mijn andere kinderen zijn juist heel goede eters, en ik dacht altijd dat dat dankzij mijn opvoeding was. Maar niet dus. Hij groeit gelukkig als kool."

En hij zat waarschijnlijk de hele reis achterop!

"Ja, en de één na jongste had zo'n aanhangfietsje. De beentjes bewogen wel, maar of ze echt veel gefietst heeft, weet ik niet zeker."

Hoe zit het met je vakantie-uitgaven?

"Zo'n fietsvakantie is tamelijk low budget. IJsjes op terrassen doen we niet, we halen gewoon een pak cornetto's. Die 40 euro, dat waren wel ongeveer de dagelijkse uitgaven. We hebben er niet zo op gelet. Ik kijk wat makkelijk is en waar iedereen zin in heeft. Thuis doe ik altijd boodschappen met de Jumbo-app. Die vullen we zaterdagavond in, en dan haal ik het maandag na mijn werk op. Ze zetten het dan voor je klaar. Handig hoor, je hoeft niet thuis te blijven voor de bezorger en ook niet die hele supermarkt door!"