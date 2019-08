ABN AMRO gaat op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particuliere klanten controleren. Dat maakt de bank woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit, zoals witwassen en belastingfraude, onder klanten gaat opsporen. Of er nu al problemen bij de bank aan het licht zijn gekomen, is niet bekend.

"DNB heeft onlangs bepaald dat we al onze particuliere klanten in Nederland moeten doorlichten. In het algemeen zullen we in alle onderdelen van de bank de nodige herstelmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan", schrijft ABN AMRO in het kwartaalbericht. "Sancties, zoals een aanwijzing, boetes, kunnen worden opgelegd door de autoriteiten."

ABN AMRO steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar verdachte transacties en klanten bij de retailtak van de bank.

Het is niet duidelijk of andere Nederlandse banken hun particuliere klanten ook moeten doorlichten. In een reactie aan NU.nl laat DNB weten daar niets over te kunnen zeggen.