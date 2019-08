ABN AMRO gaat op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) al zijn particuliere klanten controleren. De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, zoals witwassen en belastingfraude, beter gaat uitzoeken. Dat maakt de bank woensdag bekend bij de publicatie van de kwartaalcijfers.

Wat DNB precies bij de bank heeft gezien, is niet bekend. ABN AMRO zegt zelf dat de problemen vooral bij de klantendossiers liggen: die zouden niet in orde zijn. Hierdoor moeten alle dossiers van de vijf miljoen klanten van ABN gecontroleerd worden.

"We moeten bijvoorbeeld beter weten wat mensen precies doen met hun rekening. Doen ze alleen normale transacties of bijvoorbeeld ook commerciële transacties?", legt ABN AMRO-topman Kees van Dijkhuizen volgens de NOS uit in een toelichting na afloop van de presentatie van de halfjaarcijfers.

"We moeten ook het risico van een klant inschatten. Dat is uiteindelijk van belang voor het controleren van witwassen, maar ook het checken of er risico bestaat op financiering van terrorisme", aldus Van Dijkhuizen. Mogelijk volgt er een boete van DNB, maar daar is bij de bank nog niets over bekend.

Het is niet duidelijk of andere Nederlandse banken hun particuliere klanten ook moeten doorlichten. In een reactie aan NU.nl laat DNB weten daar niets over te kunnen zeggen.

ABN steekt extra geld in onderzoek naar verdachte transacties

ABN AMRO steekt 114 miljoen euro in een verbeterplan voor de afdeling die onderzoek doet naar verdachte transacties en dubieuze klanten van de retailtak van de bank.

"Er zijn nu meer dan duizend medewerkers volledig gewijd aan onderzoek naar financiële criminaliteit en dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen", schrijft topman Van Dijkhuizen. Het onderzoek zal niet alleen door medewerkers worden gedaan, ook zal ABN AMRO computers gebruiken in het onderzoek.

Vorig jaar trof een concurrent van ABN, ING, een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege tekortkomingen bij het onderzoek naar verdachte geldstromen en klanten.

Mag ABN AMRO de vijf miljoen klanten zomaar controleren?

De bank gaat nu vijf miljoen particuliere klanten controleren, mag dat zomaar?

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen NU.nl dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar de zaak, maar dat een bank op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een cliëntenonderzoek mag doen. Het cliëntenonderzoek mag ook gedaan worden om ongebruikelijke transacties te vermelden.