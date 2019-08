Onze ontplofte woningmarkt zorgt niet alleen voor verliezers: veel woningbezitters beschikken over een flinke overwaarde, en die kun je verzilveren. Disclaimer: je moet boven de 57 jaar zijn.

Als een woning meer waard is dan de hypotheek die op de woning is afgesloten, dan is er sprake van een overwaarde. Bij een ruime overwaarde is de hypotheek lager dan 50 à 60 procent van de woningwaarde.

Hoe je die stenen dan omzet in geld? Die vraag naar verzilvermogelijkheden neemt toe, en zo ook de initiatieven van marktpartijen, zegt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis.

Acht op de tien Nederlandse huiseigenaren verwacht winst te maken als ze de woning op dit moment zouden verkopen, en woningbezitters in het middensegment zijn het meest optimistisch over de hoogte van de winst. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

De gemiddelde overwaarde wordt geschat op 128.000 euro en dat is een goede indicatie, want die wordt gebaseerd op de jaarlijkse WOZ-waarde, ingeschat door de gemeente waar het huis staat.

Zo'n fiks bedrag in stenen laten zitten is zonde, vinden steeds meer senioren met een grotendeels afbetaald huis. De belangstelling onder deze doelgroep voor verzilveren stijgt, en dus startte Vereniging Eigen Huis de overwaardescan. In zes weken tijd hebben ruim 100.000 mensen die scan ingevuld, zegt de VEH.

Zo kun je je overwaarde verzilveren:



Je huis verkopen en weer terughuren

Sale en lease back, heet deze constructie, en is bedoeld voor mensen boven de 55 jaar. De VEH is geen groot fan van deze optie, want de deal voor woningbezitters is niet heel aantrekkelijk. Ook de Algemene Bond voor Ouderen (ANBO) waarschuwt senioren om eerst goed over deze optie na te denken.

Je verkoopt je eigen huis met overwaarde aan een daarin gespecialiseerd bedrijf, bijvoorbeeld het Zilver Wonen Fonds. Het bedrijf is nu de eigenaar, en je huurt je eigen huis terug. Het nadeel is dat wie voor deze optie kiest slechts 80 procent van de marktwaarde van het huis krijgt.

Toch heeft het voordelen: ouderen krijgen ineens een groot bedrag tot hun beschikking, kunnen in het eigen huis blijven wonen en hebben geen omkijken naar het onderhoud ervan. Dat is nu de verantwoordelijk van de eigenaar.

De opeethypotheek

Wie een opeethypotheek afsluit, leent zijn eigen overwaarde. Dat bedrag kun je in één keer opnemen, of maandelijks laten bijschrijven als aanvulling op je inkomen. De rente over die lening wordt bij de schuld opgeteld.

Er zijn verschillende partijen die deze opeethypotheek aanbieden, zoals de Stekkie Inkomensaanvuller, de Verzilver Hypotheek van Florius of het Rabo Overwaardeplan. De Vereniging Eigen Huis is het meest te spreken over de opeethypotheek van ABN Amro: de Overwaarde Hypotheek. ABN AMRO vraagt de woningeigenaar niet om de eerste hypotheek over te nemen van een andere hypotheekverstrekker.

De Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvestiging is niet in alle gemeenten actief, maar is aan het groeien. Gemeenten verstrekken een zogenaamde 'blijverslening' op basis van overwaarde. Dat geld moet voor de aanpassing van de eigen woning worden gebruikt, dus voor aanpassingen naar een seniorenwoning of duurzaamheidsmaatregelen.

Een auto, vakanties of een schenking aan de kinderen: dat mag dus niet. Voor deze lening geldt geen inkomenstoets en gedurende de looptijd betaal je geen rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks bij het schuldbedrag opgeteld, en de lening wordt afgelost na verkoop van de woning of na overlijden van de eigenaar.

Verhuizen

De snelste manier om aan geld uit overwaarde te komen is je huis te koop zetten en een goedkoper huis kopen. Een aandachtspunt hierbij, zegt Michel Ligtlee van de VEH, is dat geld uit de overwaarde gebruikt moet worden voor de financiering van die nieuwe woning. Anders heb je over het bedrag van de overwaarde geen recht op renteaftrek.

Je huis verkopen en vervolgens gaan huren: dat levert wel onmiddellijk een groot bedrag aan overwaarde op. Het is een optie die niet veel mensen uit eigen beweging kiezen, zegt Michel Ligtlee van de VEH.

"Mensen zijn verbonden aan hun eigen vertrouwde huis en sociale omgeving en zullen opzien tegen een verhuizing."