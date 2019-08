Elke dag naar de supermarkt om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Patrick (26)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Student/ leent bij DUO

Woont: Alleen

Patricks Bonnetje: 6 X Hertog Jan pilsener 6 x 300 ml 20,70 euro

Oreo original 1,25 euro

Cashewnoten 1,79

24 ICE cocktailijsjes met 5% alcohol 7,50

Oven kipnuggets 3,09 euro

2 X cola 1,42 euro

2 X sinas 1,42 euro

2 X half fijn volkoren brood 1,10 euro

Heel casino wit brood 1,25

2 X Gelderse schouderham 3,78 euro

Naturel chips 0,82 euro

Paprika chips 0,82 euro

Statiegeld 4,35 euro

Tasjes 0,35 euro

Totaal: 49,29 euro

Precies hoe ik me een studentenbonnetje voorstel!

"Maar dit was voor een feestje! Ik had een housewarming. Het was 38 graden buiten en ik had echt geen zin om met al dat bier te sjouwen, dus ik heb voor het eerst boodschappen laten bezorgen. 50 euro in totaal. Normaal geef ik niet zoveel uit. Ik zit rond de 20 euro per week, misschien iets meer. Maar oké, ik verhuis niet elke dag."

Waar kom je vandaan?

"Rotterdam, en nu woon ik in Utrecht, op de Uithof. Ik studeer hier journalistiek. Mijn studenten-OV is op, en de reiskosten werden me te hoog. Nu woon ik vlak bij de Hogeschool van Utrecht, in een studio. Ik heb herkansingen en zit de hele zomer in de bieb. Ik ben heel blij met deze plek: ik betaal maar 300 euro, want ik krijg een hoop huurtoeslag. Dat komt goed uit, want ik heb nu even geen baan. Ik leen dus tijdelijk een flink bedrag van DUO."

En hoe was je feestje?

"Gewoon gezellig. Er kwamen wat minder mensen dan verwacht, veel mensen zijn op vakantie, en we hebben niet eens alles opgegeten. Ik had witbrood en ham gekocht om tosti's te maken, en thuis had ik nog kaas. Maar uiteindelijk hebben we alleen de chips gegeten. Een beetje gegamed, en muziek geluisterd."

Hoe waren die alcoholijsjes?!

"Ja, die heten dus '24 ICE'. Maar ik dacht dat er 24 ijsjes in het pak zaten. Ik heb er 7,50 voor betaald, en er zaten er maar vijf in! Dat was wel jammer, dat doe ik dus ook nooit meer. Ze waren niet eens zo geweldig. Daarna zijn we gelijk overgegaan op wodka, dus ik weet niet of de alcohol in het ijsje heeft gewerkt. Daar is trouwens die cola voor, om te mixen met de wodka."

Succes deze zomer!

"Nog een paar herkansingen, en dan ga ik na de zomer stage lopen bij Kassa! Veel research doen, daar hou ik van."