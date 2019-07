Hoeveel geld heb je nodig om te rentenieren? Het korte antwoord op deze vraag is: steeds meer. Maar het werkelijke antwoord is wat ingewikkelder en hangt vooral af van hoeveel je jaarlijks uitgeeft en hoeveel rendement je op je vermogen kan maken.

Om te voorkomen dat je uiteindelijk je vermogen moet aanspreken, moet je eerst inventariseren hoeveel je eigenlijk gaat uitgeven. Als je bijvoorbeeld gewend bent om elke week uit eten te gaan, heb je natuurlijk meer nodig.

Maar stel, je kan rondkomen van weinig. Neem bijvoorbeeld een netto-inkomen van 1.800 euro per maand. Per jaar heb je dan 21.600 euro nodig.

Hoeveel je nodig hebt om dit jaarlijks te verdienen hangt vooral af van het rendement dat je denkt te kunnen verdienen. En daarbij moet je weer rekening houden met inflatie, de stijging van het prijspeil. Je kan bijvoorbeeld op sommige depositospaarrekeningen nog een rente van 1 procent ontvangen. Maar vorig jaar bedroeg de inflatie al 1,5 procent.

Risicovol beleggen levert (soms) het meest op

Op een deposito maak je dus al verlies, net als op een vrij opneembare spaarrekening met een rente van maximaal enkele tienden van een procent. Ook relatief veilig staatsobligaties leveren nauwelijks meer rendement op.

“De een krijgt een flinke erfenis omdat hij of zij in een rijke familie geboren is” Rene Bruel, kenniscentrum ABN Amro MeesPierson

Voor een echt rendement moet je bijna wel risicovol beleggen. Stel je neemt aandelen. Tussen 1900 en 2017 bedroeg het rendement op aandelen in Nederland gemiddeld 5 procent, na aftrek van inflatie. Denk je dat te kunnen halen, dan heb je ongeveer zo'n 564.000 euro nodig. Met een rendement van 5 procent levert dit elk jaar 28.200 euro op.

Daar moet nog de vermogensbelasting vanaf. In dit geval betekent dat een belasting van 6.585 euro volgens de systematiek van 2019. Dat is ongeveer 1,2 procent van je vermogen. Dan blijft er 21.615 euro over om van rond te komen.

Heel grillig verloop

Maar een rendement van 5 procent is een aanname. Zo is beleggen in aandelen risicovol. Het kan ook zijn dat dat je jarenlang een flink verlies lijdt.

In werkelijkheid is dat verloop heel grillig, legt Rene Bruel van het kenniscentrum van private bank ABN Amro MeesPierson uit. "Als je rekensommen maakt waarin je elf jaar precies 5 procent rendement maakt, dan is dat gewoon niet de realiteit. Het ene jaar maak je misschien wel 20 procent en het andere misschien wel min 10 procent."

Maar juist die uitgangspunten over bijvoorbeeld het rendement zijn essentieel om te berekenen hoeveel geld je moet hebben om te rentenieren. Ga je bijvoorbeeld uit van een gemiddeld jaarlijks rendement van 2 procent dan stijgt het bedrag wat je nodig hebt naar maar liefst ruim 3,1 miljoen euro. Het probleem is dat het behalen van een goed rendement moeilijker is geworden in de laatste twintig jaar.

Je moet heel veel geld hebben

Zo kon men in 1997 nog een spaarrente vangen van 3,5 procent. Met een inflatie van rond de 2 procent, betekent dat op relatief risicovrij sparen een reëel rendement van 1,5 procent. Maar die tijden zijn voorbij, ziet ook Bruel "Het risicovrije rendement is nul. Als je meer rendement wil, moet je toch op de een of andere manier risico lopen."

Bruel denkt dat het niet zomaar mogelijk is om met een modaal salaris een bedrag te sparen dat groot genoeg is om van te rentenieren. Volgens hem is het pas realistisch om te gaan rentenieren als je heel veel geld hebt. "De een krijgt een flinke erfenis omdat hij of zij in een rijke familie geboren is. De ander heeft een prachtig IT-bedrijf opgezet dat hij voor een paar miljoen verkoopt."

Maar het bedrag bij elkaar sparen in loondienst gaat moeilijk worden. "Naar mijn idee gaat het je dan niet lukken om zoveel bij elkaar te sparen dat je kunt gaan rentenieren."