In 2018 is met 57.950 in Nederland gemelde verdachte transacties het record van een jaar eerder gebroken. Het totaalbedrag van 9,5 miljard euro was daarnaast het hoogste ooit. Dat blijkt uit het jaaronderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau van de nationale politie, Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties dat FIU-Nederland in 2018 kreeg, was met ruim 750.000 ook behoorlijk hoog. Een groot deel van deze meldingen kwam door een aanpassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), waardoor het nu verplicht is om melding te maken van transacties van en naar risicolanden.

Zonder die meldingen zou het aantal op 394.743 ongebruikelijke transacties komen, wat nog altijd hoger is dan in 2017.

FIU-Nederland droeg in 2018 8.514 dossiers met verdachte transacties over aan veiligheids- en opsporingsdiensten, omdat het bureau na onderzoek vermoedde dat er sprake was van witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van criminaliteit.

De Volkskrant schrijft donderdag op basis van een anonieme bron van een bank dat het aantal meldingen in 2019 nog verder op zal lopen. Dit zou ook bij andere banken nu al duidelijk zijn.

FIU-Nederland werd in 1994 opgericht en maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van inmiddels 164 FIU's. Veel van de transactiemeldingen die het bureau binnenkrijgt, blijven niet beperkt tot één land.