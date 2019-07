In Amsterdam is het voor het vijfde jaar op rij het duurst om een rondje te geven. De prijzen van drankjes stegen er bovendien met 7,8 procent, terwijl landelijk de gemiddelde prijzen met 3,1 procent omhooggingen, meldt horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners in het jaarlijks terugkerende terrasonderzoek.

De prijzen stegen in de hoofdstad naar 27,05 euro voor twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé, wat 16 procent hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Na Amsterdam is Den Haag met 24,98 euro voor een rondje het duurst. In Haarlem moet je 24,50 euro neertellen voor dezelfde drankjes en in Den Bosch 24,48 euro.

In Zwolle, dit jaar opnieuw de goedkoopste stad, betaal je voor een rondje 21,88 euro. Het landelijk gemiddelde staat op 23,35 euro.

Enschede, Breda en Almere ook relatief goedkoop

Ook Enschede, Breda en Almere zijn relatief goedkope steden die onder het landelijk gemiddelde uitkomen. Hier betaal je respectievelijk 22,03, 22,18 en 22,33 euro voor de acht drankjes.

In Arnhem haal je de goedkoopste koffie (2,21 euro). In Zwolle en Dordrecht is een glas rosé met zo'n 3,69 euro het goedkoopst. Een fluitje is in Almere het voordeligst (2,40 euro). Frisdrank is in Enschede het betaalbaarst. Daar kost een cola 2,40 euro.

'Verhoging van btw-tarief is van invloed'

Vorig jaar stegen de prijzen in Amsterdam nog met 3,5 procent. Het stijgingspercentage is dit jaar dus flink hoger uitgevallen.

De nationale prijsstijging van 3,1 procent is volgens het adviesbureau mede beïnvloed door de verhoging van het lage btw-tarief begin dit jaar. Dat lijkt een grote stijging, maar het bureau wijst erop dat de gemiddelde prijsstijging bij supermarkten 3,8 procent is.