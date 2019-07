Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of één keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Ayden (29)

Waar: Utrecht

Verdient de kost als: Freelance schrijver en communicatiemedewerker

Woont: Alleen

Aydens bonnetje Wilde zalm 2,39 euro

Premium ijs 1,50 euro

Belgische kaas 2,29 euro

Vaatwasreiniger 1,99 euro

Rustieke baguettes 0,99 euro

Spacerunner 0,99 euro

2 stuks vleesvervangers 3,18 euro

Bananen 1,66 euro

Kalkoenfilet 1,38 euro

Frans bier Abbaye 1, 49 euro

Zilvervliesrijst 1,43 euro

Abrikozen 1,49 euro

Wilde perziken 1,99 euro

Tomatenketchup 0,78 euro

Totaal: 23,55 euro

Lekker zomers, al dat ijs!

"Ik heb altijd een halve la vol ijsjes in de vriezer. Een raketje eten, dat vind ik gewoon heel erg feestelijk. Als ik thuiskom van mijn werk en het was een rotdag, dan neem ik een ijsje. Als het geen rotdag was trouwens ook. Bij de Lidl zag ik nu van die mini-Magnums met pistache, daar werd ik ook heel erg vrolijk van. Het liefst zou ik al mijn boodschappen altijd bij de Lidl halen!"

Maar?

"De Albert Heijn is dichterbij. Dus soms ben ik lui, en haal ik daar even wat. Maar de Lidl is veel goedkoper, en het leukste vind ik: ze hebben er speciale buitenlandse weken. Nu waren het Belgische weken, dus heb ik die abdijkaas gekocht. Of Mexicaanse weken, dan hebben ze maisburgers die ze in Mexico nooit zouden eten, maar wel lekker zijn. Laatst zag ik zelfs roti in blik, tijdens de Surinaamse weken. Dat gaat te ver. Mijn moeder zou me onterven als ik dat zou kopen. Maar mijn beste Lidl-aankoop heb ik een paar weken geleden gedaan, met onze vriendengroep."

Vertel.

"We hebben allemaal 30 euro ingelegd en een opblaasbaar eiland gekocht. Dat ding was 150 euro, en heeft een koelboxje en een afdak. Het is gigantisch: 5 bij 4 vierkante meter. Daar gaan we de hele zomer lekker op dobberen! Het was niet eens een impulsaankoop, we hebben er een nachtje over geslapen."



Je hebt 23 euro uitgegeven. Wanneer ga je weer?

"Vandaag of morgen, denk ik. Ik zet een gedeelte van mijn inkomen apart, en voor de rest geef ik uit wat ik wil. Eten vind ik echt belangrijk, ik wil lekker eten en daar niet te veel op bezuinigen. Ik kom prima rond. Het scheelt ook dat ik een echte aanbiedingenjager ben. En als mijn vader een goede oogst heeft deze week, hoef ik geen groenten meer te halen."

"Hij heeft een moestuin, en komt elke week wat brengen. Deze week zijn dat hopelijk uien, knoflook en wortels. De sla is nu wel op z'n einde. De andijvie komt straks weer, die kun je blancheren en invriezen. En als ik een maand wat minder inkomen heb, is het ook goed. Er is altijd nog rijst!"