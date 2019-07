Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Elysia

Waar: Utrecht

Verdient de kost als:

Woont met: Man en zoontje

Elysia's Bonnetje: 6 volkorenpuntjes 1,00 euro

Macaronigroenten, 250 gram 1,29 euro

Halfvolle melk, 1 liter 0,99 euro

Honig lasagnemix 1,27 euro

Optimel kwark vanille 1,73 euro

Half volkorenbrood 0,55 euro

Bananen 5 stuks 1,19 euro

Havermout 0,93 euro

Royal Club tonic 1,43 euro

Zoete aardappelfrites 2,49 euro

Kipfilet 400 gram 4,33 euro

Kikkererwten 1,03 euro

Rode paprika 2 stuks 1,89 euro

Rode uien 2 stuks 0.99 euro

Ice tea 1,00 euro

Ice tea green 1,00 euro

Courgette 0,79 euro

Rundergehakt 500 gram 3,49 euro

Sum & Sam woknoedels 1,80 euro

Perssinaasappelen 2 kilo 2,59 euro

Totaal: 32, 60 euro

Zo jong, en nu al fan van de online supermarkt!

"Ik word zo blij van Picnic! Ik was hoogzwanger, en die bezorger was zo lief: hij liep helemaal mee naar binnen om alle tasjes neer te zetten. Toen heb ik ze een compliment gegeven via de app, en bij de volgende bestelling kreeg ik dat rompertje!

Een verstandige bon, met al die groenten.

"Ja, dit is echt een oerdegelijk bonnetje. Dat is dankzij die online service. Ik bedenk gewoon wat we die hele week gaan eten, dat bestel ik en dan komen ze op maandag. Als ik zelf in de supermarkt loop gooi ik vanzelf van alles in mijn mandje: Tony's repen, leuke yoghurtjes die ik nooit heb geprobeerd, rijstwafels voor op mijn werk."

"Nu overkomt het me regelmatig dat ik 's avonds een kastje opentrek op zoek naar iets lekkers, en er helemaal niks ligt. Jammer, maar ook oké."

Je hebt de zoete aardappelfriet nog!

"Ja, die heb ik gekocht voor mijn 'fit-chickschotel'. Ik meng ze met groenten en kikkererwten, en dan in de oven. Heel lekker, en door kikkererwten voel ik me altijd een echte fitgirl."

"Maar we laten ook weleens eten bezorgen, meestal op zondag. Ik denk dat we zo'n honderd euro per week uitgeven aan boodschappen. Ik loop doordeweeks naar de Albert Heijn voor babyvoeding en voor brood, dan heb ik ook een leuke wandeling met mijn zoontje."

En wat wordt het zondag?

"Misschien Domino's, of een pokébowl, subway, of Grieks. We gaan in ieder geval niet koken! Mijn vriend is daar niet zo dol op, en op maandag komt Picnic weer."