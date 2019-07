Mensen van 19 tot 24 jaar betalen in 76 procent van de gevallen met hun pinpas, en zijn daarmee de leeftijdsgroep die het minst vaak contant betaalt. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een gezamenlijk onderzoek met Betaalvereniging Nederland.

Ook onderling wisselen mensen uit deze leeftijdsgroep het meest van alle groepen digitaal geld uit. Slechts 32 procent van de onderlinge betalingen doen de 19- tot 24-jarigen nog contant.

Naast jongvolwassenen betalen alleen mensen met een universitair opleidingsniveau het merendeel van de onderlinge betalingen digitaal. Bij alle andere bevolkingsgroepen is hiervoor contant nog altijd het populairst.

Populariteit elektronisch betalen groeit verder

In 2018 betaalden Nederlanders 37 procent van hun aankopen contant, terwijl de meerderheid van 63 procent met pin werd afgerekend. Een jaar eerder was die verhouding nog 41 procent contant, 59 procent elektronisch.

Onderlinge betalingen doen de meeste mensen wel vooral met contant geld, hoewel ook hier elektronische betalingen aan populariteit winnen. In 2017 deden mensen 67 procent van de onderlinge betalingen in cash, in 2018 is dit nog 59 procent.

De verschuiving van contant naar elektronisch is volgens DNB onderling groter (8 procentpunt) dan bij winkelbetalingen (4 procentpunt) doordat steeds meer mensen nieuwe mogelijkheden zoals Tikkie of betaalverzoeken vanuit de eigen bankapplicatie "ontdekken".

Meer ouderen betalen contactloos

Voor het eerst sinds de introductie van contactloos betalen in 2014 is het aandeel dat op deze manier wordt gepind groter dan het aandeel waarbij de pas in het apparaat wordt gestoken. Ruim 70 procent van de pinbetalingen wordt in 2018 contactloos gedaan.

Onder ouderen wint de betaalwijze ook behoorlijk aan terrein: van de 75-plussers betaalde in 2017 nog 9 procent contactloos, in 2018 is dit bijna verdubbeld tot 17 procent. Deze leeftijdsgroep pint in 41 procent van de gevallen, en betaalt verder contant.