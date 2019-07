Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Mirjam

Waar: Leerdam

Verdient de kost als: Coach sensitiviteit en opvoeding

Woont met: Man en twee kinderen

Mirjams Bonnetje Smoothie 2,45 euro

Vers sap 2,05 euro

Kaasstengel 2 stuks 1,58 euro

Red Band 1,99 euro

Kipkluifjes 2,83 euro

Elmex tandpasta 3,09 euro

Genius brood 3,28 euro

Maiswafels 1,18 euro

Snoepgroente 2,99 euro

Verkade koek 1,49 euro

Knorr burrito 2,85 euro

Frans stokbrood 1,03 euro

Ravioli 2,05 euro

Mandarijnen 2,79 euro

Bonusvoordeel: 4,20 euro

Totaal: 31,65 euro

Genius brood nog wel! Wat is dat?

"Duur! Het is glutenvrij brood, want mijn zoon is gevoelig voor gluten. Hij lijkt er nu een beetje overheen te groeien, en dat is echt een feest. Glutenvrij brood is zo goor. Het is ook moeilijk om te maken."

"Een tijdje geleden begonnen ze bij de Albert Heijn hun eigen glutenvrije brood te bakken. Het viel uit elkaar, en was na een halve dag beschimmeld. Hoe vaak ik wel niet terug ben gegaan om mijn geld terug te vragen! Ik snap dat het lastig is om goed glutenvrij brood te bakken, maar voor schimmel en gaten wil ik niet betalen. Gelukkig hebben ze hun brood in de loop van de tijd echt verbeterd!"

Fair enough. En hoe waren de burrito's?

"Die hebben we nog niet gegeten. We hebben boontjes op, stokbrood, kipkluifjes en ravioli. Die boontjes komen uit mijn eigen groentetuin, daarom staan er zo weinig groenten op dit bonnetje.

Leuk! Wat verbouw je allemaal?

"Nu oogst ik vooral boontjes: boterboontjes, snijbonen, sperziebonen, wintererwten. Dat scheelt ook in de kosten! We geven zo'n honderd euro per week uit. Die glutenvrije producten zijn duur, maar dat maken we weer goed met de tuin. Mijn zoon heeft een glutenintolerantie die pas laat is ontdekt. Alles gaf hem buikpijn en zo heeft hij een angst ontwikkeld voor eten."

"We maken stoplichtborden voor hem: groen zijn de producten die hij kent en goed durft te eten. Dat waren nu de kip en het stokbrood. De boontjes waren oranje, die moet hij in ieder geval deels opeten, en rood is moeilijk. Dat moet hij proberen, maar het hoeft niet."

En hoe gaat het met je zegelboekje?

"Goed! Het rendement is een stuk hoger dan wanneer het geld op je spaarrekening staat. We gebruiken ze voor verjaardagen of kerst: als we dan ineens heel veel boodschappen moeten doen, pakken we zo'n boekje erbij. Dan zijn de kosten niet zo hoog."

"Laatst had mijn man mijn pinpas per ongeluk mee naar zijn werk genomen. Ik moest boodschappen doen, maar had dus geen geld. Dan pak ik zo'n spaarboekje. Ideaal! Alleen dat likken van die zegels is ontzettend smerig. Je moet er wat voor over hebben."