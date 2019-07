Kansloze starters, hoge huurprijzen, trage en dure nieuwbouw: NVM-voorzitter Ger Jaarsma moest de lichtpuntjes op zijn laatste kwartaalcijferspresentatie met een vergrootglas zoeken. Maar ze zijn er wel.

Ger Jaarsma hield deze week zijn laatste persconferentie, op het moment dat de makelaarsclub eindelijk kon melden dat de oververhitting van de woningmarkt ten einde is. De NVM-voorzitter wordt opgevolgd door Onno Hoes.

Wat is het goede nieuws?

"Starters kunnen nog steeds niets kopen, maar er is voor de consument met een groter budget voor het eerst weer meer te kiezen. In het tweede kwartaal van 2019 stijgen de prijzen van huizen nog steeds, maar wel minder hard. Er zijn meer transacties geweest en het aanbod is toegenomen."

"Senioren zijn in de afgelopen maanden verhuisd naar hun nieuwe appartementen die zijn opgeleverd en laten huizen achter. We zien dat particuliere verhuurders niet meer het rendement halen dat zij graag willen met hun derde of vierde woning, en dat ze deze ook op de markt brengen."

“Die nieuwe gasloze woningen zijn onbetaalbaar.” Ger Jaarsma

"Maar we zeggen niet dat de markt nu ruim is. Overal is krapte, behalve op Schiermonnikoog en Baarle-Nassau, de enige twee plekken met een evenwichtige woningmarkt."

En die nieuwe, gasloze, bevingsvrije woningen die er zijn gebouwd blijven onverkoopbaar, zegt Jaarsma.

Waarom?

"Ze zijn niet te betalen. De nieuwbouwmarkt is nu voor het eerst niet meer 'krap', want er staan 14.300 nieuwbouwwoningen te koop, maar daar heeft de consument niets aan. De prijs van een nieuwbouwwoning is gemiddeld 80.000 euro hoger, en de consument gaat dat niet betalen."

“Overal is krapte, behalve op Schiermonnikoog en Baarle-Nassau.” Ger Jaarsma

"Overheidsmaatregelen zoals gasloos bouwen drijven de prijs op, bouwmaterialen zijn duur en lastig verkrijgbaar en het personeelstekort in bouw zorgt ervoor dat er zzp'ers met een hoger uurloon moeten worden ingehuurd. Ook de grondprijzen zijn duur."

Minder dan 10 procent van het aanbod is geschikt voor mensen met een modaal inkomen, blijkt uit de NVM-data. Is er op korte termijn hoop voor deze groep?

"Als ze naar Lelystad willen verhuizen, dan wel. Dat is een advies waar veel mensen natuurlijk niks aan hebben. Het is niet overal kommer en kwel, maar deze groep heeft helemaal niets in Amsterdam te zoeken. De leencapaciteit loopt niet gelijk op met de woningprijzen. Mensen met een modaal of zelfs anderhalf modaal inkomen kunnen niet veel anders dan wachten tot er meer gebouwd is."

Wat zijn de verwachtingen voor komende periode?

"De trend is positief, maar er is nog steeds geen evenwichtige woningmarkt. Niemand hoeft onder een brug te slapen, maar jongeren blijven langer thuis wonen, statushouders blijven zitten in de opvangcentra, en starters kunnen geen kant op."

"Het aanbod moet blijven stijgen, want nu hebben we een gekke situatie: er wordt te weinig gebouwd, en wat er gebouwd is wordt niet verkocht. Ik roep dit al dertien kwartalen: we moeten bouwen, bouwen, bouwen.

En wat is de rol van onze overheid?

"We zijn positief over minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken), die duidelijk naar oplossingen zoekt. Met de vijf grote steden heeft zij woondeals gesloten die de bouw moeten versnellen, nadat bleek dat de Nationale Woonagenda geen knip voor de neus waard was."

"Die ambitie in de Woonagenda, 75.000 huizen per jaar, wordt nog steeds niet gehaald, en gemeenten en de provincies weigerden op het laatste moment deze Woonagenda te tekenen. Wie zijn huis wil verkopen en een slaatje wil slaan uit de krappe woningmarkt moet dat nu doen. Dit kwartaal zou heel goed het hoogtepunt kunnen zijn. Maar wij hebben geen glazen bol."