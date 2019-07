Onder de meest bezochte vakantielanden van Nederland is boodschappen doen het goedkoopst in Spanje, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen voor voeding in Spanje liggen volgens het CBS 4 procent lager dan gemiddeld in de Europese Unie.

Spanje is het enige land van de vijf meestbezochte vakantielanden van Nederlanders waar de boodschappen goedkoper zijn dan in Nederland.

In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië liggen de prijzen van vakantieboodschappen hoger dan in Nederland. Met name in Oostenrijk is het prijzig om boodschappen te doen. De prijzen voor voedingsmiddelen liggen daar bijna 27 procent boven het EU-gemiddelde. Vooral vlees is daar erg duur: de Oostenrijkse vleesprijzen liggen 46 procent boven het de gemiddelde vleesprijzen in de Europese Unie.

Ook voor goedkopere hotels moet je in Spanje zijn. De prijzen van hotels en restaurants liggen gemiddeld 15 procent lager ten opzichte van het Europese gemiddelde. In Frankrijk zijn hotels en restaurants hoger geprijsd dan gemiddeld in de Europese Unie. Deze prijzen liggen 18 procent hoger.