Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Ruth

Waar: Heelsum

Verdient de kost als: Groepsleider kinderdagverblijf

Woont met: Man en dochter

Ruths Bonnetje Hoegaarden Wit 5,63 euro

Statiegeld 0,60 euro

Mini St. Paulin 1 euro

Mini brie 2 X 2 euro

Mini blue 2 euro

Vlamtosti 2 X 2,17 euro

Watermeloen 2,79 euro

Zuivelspread 1,53 euro

Jumbo 4 cheese 2,13 euro

Margarine 0,58 euro

Becel margarine 1,45 euro

Bos radijs 0,89 euro

Stroopwafels 1,75 euro

Grolsch blik 0,90 euro

Kerriesaus 0,75 euro

4X Yumyum kip 1,73 euro

Blanco intense 2,29 euro

Totaal 29,18 euro

Lekker cheesy, dit bonnetje!

"Ja, mijn vriend en ik zijn gek op kaas. Elke avond eten we kaas. Na het avondeten nemen we thee met koekjes, en dan rond een uur of negen komt de kaas. Deze minikaasjes van de Jumbo hebben we net ontdekt. Ideaal, want ik eet zo een hele brie op."

"Als we 's avonds geen kaasjes kunnen eten, dan zou ik denk ik elke avond om half negen naar bed gaan, dan is er niks aan. Ergens hebben we het idee dat kaas gezonder is dan chips. Net als worst, want we eten ook graag leverworst met komkommer. We hadden bedacht onze dochter ter compensatie veganistisch op te voeden, zodat wij onze gang konden gaan, maar ze is nu anderhalf en ook gek op kaas. Jammer, maar het kan nog komen."

Vertel me alles over de vlamtosti.

"Ken je dat niet? Het is brood met heel heet gekruid gehakt ertussen. Ik kocht het eerlijk gezegd alleen vanwege nostalgie en de leuke verpakking. Ik had een vroeger een huisgenoot en als haar vriendje langs kwam, at hij altijd vlamtosti's in onze keuken. Ik wilde ijsjes kopen, maar dat schap was al helemaal leeg vanwege de hitte en toen zag ik ineens die leuke verpakking met al die vlammen erop!"

Je hebt dertig euro uitgegeven. Morgen weer?

Nee, ik doe één keer per week boodschappen. Bij de Lidl haal ik de gezonde boodschappen, en dit bonnetje is van de Jumbo. Daar haal ik de niet-gezonde producten. Op geld let ik niet echt, ik geef zo'n tachtig tot honderd euro uit per week. We verdienen normaal, ik denk dat we op modaal zitten. Ik let ook niet zo op aanbiedingen, maar waar ik wel meer aan uitgeef is kip. Ik wil alleen biologische kip eten, want we hebben thuis zelf ook kippen. Om dan voor hun neus een plofkip op te eten vind ik niks."

En gratis eieren!

"Ja, ik zou het iedereen aanraden, een paar kippen. We hadden eerst het idee om ze te houden voor eieren en vlees, maar aan zo'n gespierde scharrelkip zit toch bijna geen vlees. Dus we geven ze nu maar een mooi leven tot ze van ouderdom sterven."