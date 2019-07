Vorige week deed hij het weer: een van de rijkste personen ter wereld schonk miljarden aan goede doelen, bedragen die hij mag aftrekken bij de fiscus. Maar niet alleen rijke Amerikaanse mannen als Warren Buffett mogen schenken met belastingvoordeel.

Ook als je maandelijks een bedrag aan bijvoorbeeld Unicef schenkt kan je dat aftrekken van je belastbaar inkomen.

De eerste manier waarop dit kan, wordt in belastingtaal een 'gewone gift' genoemd. Het bedrag dat je aan een goed doel schenkt is dan aftrekbaar als het tussen de 1 en 10 procent van je jaarlijkse inkomen is.

Voorbeeld: Als je 50.000 euro verdient en in hetzelfde jaar maandelijks 50 euro schenkt aan een goed doel, dan mag je jaarlijks 100 euro aftrekken (de schenking is in totaal 600 euro; de eerste 500 euro mag je níet aftrekken). Onder de streep geeft deze aftrekpost een belastingvoordeel van 38 euro (100 euro x je inkomstenbelastingtarief = 38,1 procent).

500.000 euro voor aan anbi

Dat mensen hele grote aftrekbare bedragen schenken aan goede doelen gebeurt niet alleen in de VS.

"Ik heb zeker klanten die jaarlijks 500.000 euro aan een anbi (algemeen nut beogende instellingen, red.) schenken. Dit is een manier om systematisch een deel van je vermogen in een goed doel te onderbrengen, en je mag de gift ook aftrekken", zegt Aniel Autar, notaris en financieel adviseur in Rotterdam. "Je ziet het bijvoorbeeld veel in de cultuursector, ook het schenken van een kunstcollectie is fiscaal aftrekbaar."

Particulieren gaven vorig jaar in Nederland rond de 2 miljard euro aan goede doelen. 374 miljoen euro daarvan hebben ze kunnen aftrekken van hun inkomen vóór het berekenen van hun inkomstenbelasting.

Tientje per maand

Misschien schenk je maar een tientje aan een goed doel per maand en wil je het alsnog kunnen aftrekken? Er is een manier. Als je je schenking registreert als een zogeheten periodieke gift hoeft je geen rekening te houden met de drempelpercentages bij een gewone gift.

Om de periodieke gift vast te leggen, moeten jij en het goede doel wel een zogenoemde 'overeenkomst periodieke giften' invullen. Dit kan je downloaden van de site van de Belastingdienst.

Klinkt aantrekkelijk. Autar wijst wel op een aandachtspunt.

"Een periodieke schenking moet je voor minimaal vijf jaar doen als je het als aftrekpost wil gebruiken. Nu heb je misschien een hoog salaris en wil je veel schenken. Maar hoe zeker weet je dat je ook over vijf jaar zo'n hoog salaris hebt?"

Grootste aftrekpost in cultuursector

Wie echt op zoek is naar een grote aftrekpost kan het best aan een goed doel in de cultuursector schenken. Dan mag je namelijk 125 procent van de waarde aftrekken. Overdreven, zou je kunnen zeggen.

“De multiplier van 125 procent is bedoeld om culturele instellingen de mogelijkheid te geven om extra private giften te verwerven", zegt een woordvoerder bij de Belastingdienst. "Door de aanname van een amendement van Kamerlid Henk Nijboer werd de multiplier in 2018 structureel (permanent, red.) en is ook onderdeel van het regeerakkoord.”

Volgens Aniel Autar was de riante aftrekpost (ook) een manier voor de overheid om kosten te kappen:

"De overheid was vroeger het culturele geweten van Nederland en heeft veel subsidies aan culturele organisaties gegeven. In de crisisjaren gingen ze dat anders spelen; goede doelen moesten hun eigen bestaansrecht bewijzen", vertelt Aniel Autar. "Om schenkingen te stimuleren heeft men het daarom extra aantrekkelijk gemaakt."

Geen probleem als de stichting van je tante is

De Amerikaanse investeerder Warren Buffet staat erom bekend dat hij vaak aan goede doelen van familieleden schenkt, laatst nog aan de organisaties van zijn kinderen en zijn overleden vrouw. Mag dat ook in Nederland? Ja hoor, het is geen probleem als de stichting van je tante of zelfs van jezelf is.

Het goede doel moet wel een goedgekeurde anbi zijn bij de Belastingdienst. Dan kan je zelf controleren op de pagina 'Zoek een anbi' van de Belastingdienst. Autar: "Je kan dus geen stichting opzetten met het goede doel om jouw kind een studie te financieren. Dat telt niet als anbi bij de fiscus."