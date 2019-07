Met crowdfunding je eigen bedrijf starten, een draagmoeder betalen, een levensreddende operatie financieren: het gebeurt allemaal al lang en sinds kort kunnen ook huizenzoekers hun hypotheek laten crowdfunden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaf onlangs toestemming aan start-up Jungo om hypotheken via crowdfunding uit te delen, en daarmee heeft het bedrijf een primeur in Nederland. Het is de eerste vorm van een huizenlening die deels is gefinancierd door crowdfunding, oftewel geleend geld van particuliere beleggers.

Wat een crowdfundhypotheek níét is, vertelt Gerard Looijen van hypotheekverstrekker Jungo, is een te duur huis dat ineens toch betaalbaar is dankzij het geld van anonieme beleggers.

Zo werkt het wel: "Jungo maakt de offerte op voor de lening, en start een campagne onder particuliere investeerders. Zo wordt geld opgehaald waardoor de rente op de lening lager wordt. De huizenkopers kunnen zelf de campagne persoonlijker maken en delen via social media, maar dat hoeft niet. Bij Jungo kun je niet meer lenen dan bij andere hypotheekverstrekkers, ook niet met crowdfunding."

20 procent van de koopsom door crowdfunding

Voor de koper geldt dat maximaal 20 procent van het bedrag door crowdfunding ingelegd mag worden en dat maakt de rente over de gehele lening lager. De koper wint daarmee al snel 2.000 euro over acht jaar, een paar euro per maand dus.

Die geldschieters kunnen kapitaalkrachtige vrienden, familie en kennissen zijn, maar vooral anonieme investeerders. Een investering in het huis van iemand anders levert namelijk meer op dan spaargeld. De rente is vastgezet op 2,9 procent en loopt acht jaar. Investeerders krijgen iedere maand een deel van hun investering plus rente teruggestort.

Leslie sloot een crowdfundhypotheek af: De hypotheekadviseur van Leslie, die binnenkort verhuist naar Utrecht, kwam met het idee om te kijken naar de crowdfundinghypotheek. Leslie: "We hadden er nog nooit van gehoord, maar waarom niet? De voorwaarden zijn ook als de crowdfunding mislukt heel goed. Wat we niet wilden was vrienden en familie lastigvallen om gel. Dus eigenlijk hebben we niets gedaan om deze crowdfundinghypotheek tot een succes te maken, maar toen ik net even naar onze campagne online keek zag ik dat er al 6.000 euro is geïnvesteerd in ons huis door anonieme investeerders. Leuk, maar nog niet genoeg. Misschien hadden we meer ons best moeten doen".

De crowdfundinghypotheek: het heeft zo z'n charme, maar verder valt er nog weinig over te vertellen, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.

"Het rendement is natuurlijk hoger dan je spaarrekening. Sparen is veilig, en beleggen is dat per definitie niet. Wat wij van Jungo zien, is dat het geen roekeloze investering is. Ze hebben een calamiteitenpotje."

Niet voor zzp'ers of verbouwingen

Nadelen zijn er wel te bedenken, zegt de Consumentenbond. De deal is niet aantrekkelijk voor huizenkopers die in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie; zij kunnen met de NHG goedkoper lenen.

Er is geen sprake van een tussentijdse renteverlaging bij waardestijging van het huis, en de rente die voor jaren vaststaat op het moment van lancering is niet bepaald scherp, zegt de bond. Ook is de crowdfundhypotheek nog niet beschikbaar voor zzp'ers, ondernemers, nieuwbouw, een verbouwing of overbruggingskrediet.

"Leuk om zo je zus of je kind te helpen, maar of veel wildvreemden dit voor elkaar doen, dat moeten we afwachten."

Maarten haalde 30.000 euro op. "We zijn in mei verhuisd naar ons eerste koophuis. De hypotheekadviseur kwam met dit idee, maar we waren wat terughoudend. Wilden we echt onze vrienden en familie om geld gaan vragen? We besloten het helemaal anoniem te doen. Op onze campagnepagina vertelden we wat over onszelf en de plek waar we wilden gaan wonen, maar niet te veel. Binnen 24 uur was het crowdgedeelte binnen, zo'n 30.000 euro.

Campagnes zijn anoniem

Van Looijen: "Ik snap ook dat sommige huizenkopers het lastig vinden om vrienden en familie te benaderen." Die wildvreemde, anonieme investeerders zijn geen roekeloze beleggers, zegt Looijen, maar komen beslagen ten ijs.

De campagnes die kopers opzetten zijn in principe anoniem. Looijen: "We gebruiken stock photos en melden alleen het postcodegebied. We raden het kopers ten zeerste af om hun voornaam en achternaam bij de campagne te zetten."

Volgens de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet een campagne bovendien eerst 48 uur online gaan zodat beleggers niet blind en te snel gaan investeren, maar zich eerst goed informeren.