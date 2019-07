Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Nina

Waar: Den Haag

Verdient de kost als: Medewerker kinderdagverblijf

Woont met: Zoon (10)

Nina's bonnetje Roomboter ongezouden 1,89 euro

Tapas zeezout 2,03 euro

6X Vrije uitloop eieren 1,99 euro

Brie 1,68 euro

Cherrytomaten 0,99 euro

Chorizo 2,86 euro

Manchego kaas 3,43 euro

Magere rundergehakt 3,30 euro

Pitloze druiven 2,21 euro

Bolognese pastasaus 2,12 euro

Gegrilde kipfilet 2,34 euro

Ontbijtgranen 4,72 euro

Havermout 0,78 euro

Port-du-Salut kaas 2,72 euro

Houdbare halfvolle melk 2,82 euro

Cocktail snacks 0,85 euro

3X Sprite 1,5 liter 3,50 euro

2x Coca Cola 3,22 euro

Heineken pils fles 4,28 euro

Frambozen cider Jillz 2,79 euro

2X Rosé 3,98 euro

Tassimo Caffè Crema 5,03 euro

Sammy Basic Toiletpapier 2,06 euro

Witte Reus wasmiddel 3,99 euro

Garnier shampoo 3,09 euro

Halvarine 500 gram 0,62 euro

Pedaalemmerzakken 20 stuks 0,90 euro

Textielverfrisser 3,47 euro

Vloerreiniger 15,08 euro

Bezorgkosten 5,00 euro

Totaal 107,10 euro

Wie is er zo dol op frisdrank, jij of je zoontje?

"Ik haal nooit cola of Sprite! Dit bonnetje is van een feestje dat ik gaf. Een paar vrienden kwamen langs en ik heb die frisdrank gekocht om het te mixen met wodka en Bacardi. Fanta is volgens mij niet lekker als mixdrankje, dus heb ik alleen cola en Sprite gekocht. Het is daarom wel een duurdere boodschappenlijst dan normaal, met al die chorizo, tapas, manchego en alcohol. Ik heb zelfs Jillz gekocht!"

Wat geef je normaal dan uit?

"Ik bestel twee keer in de maand boodschappen bij de Jumbo, en per keer geef ik bijna nooit meer dan honderd euro uit. Ik laat het bezorgen, want ik werk fulltime en dan vind ik het zonde van m'n tijd om ook nog eens in het weekend boodschappen te doen. Die tijd kan ik wel leuker besteden! Ik woon drie hoog zonder lift, en ze komen het boven brengen. Hartstikke handig."

Dus die vijf euro bezorgkosten meer dan waard?

Ja, ik woon de halve week met mijn zoontje en ik vind het niet leuk om 'm dan in het weekend mee te slepen naar de supermarkt. Ik kom uit Duitsland, maar ik woon al 15 jaar in Nederland. Winkelen in Duitsland is zo veel rustiger. Alleen al het aanbod van de chocola daar! Ik ben een echte chocoladefreak, en ze hebben daar zoveel meer soorten Kinderchocolade. En als mijn zoontje jarig is vieren we het altijd in Duitsland met een barbecue. We kopen dan echt luxe vlees, drie vier stukken per persoon, en we zijn nooit meer dan vijftig euro kwijt."

Wat mis je nog meer uit Duitsland?

"Er is zoveel meer keus in Duitsland. Alleen al de jam, we hebben wel zeven soorten extra jam!"