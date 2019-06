Tilburg University kent een flinke loonkloof. Het maandelijkse salaris van vrouwelijke wetenschappers ligt gemiddeld 175 euro bruto lager dan dat van hun mannelijke collega's, schrijft de universiteitskrant Univers maandag op basis van eigen onderzoek van de Tilburgse universiteit.

Gemiddeld verdienen vrouwelijke universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren 82 procent van het salaris dat mannen krijgen. Ook als de functies apart worden bekeken, zijn er beloningsverschillen in het nadeel van vrouwen.

Het verschil is het grootst onder hoogleraren. Bij de functie hoogleraar 2 komt het gecorrigeerde beloningsverschil uit op 372 euro per maand. In de functie hoogleraar 1 is dat 297 euro per maand.

"Dat betreuren wij ten zeerste en een dergelijke onwenselijke situatie staat haaks op ons diversiteitsbeleid", zegt collegevoorzitter Koen Becking in een reactie.

Het is volgens Univers de eerste keer dat een Nederlandse universiteit de beloningsverschillen binnen de eigen organisatie heeft onderzocht.