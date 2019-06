De Franse voetballer Kylian Mbappe verdient zo'n 30 miljoen euro per jaar bij Paris Saint-Germain. Frenkie de Jong voetbalt jaarlijks 1 miljoen bij elkaar, en het prijzengeld van een WK is voor mannen dertien keer hoger dan voor vrouwen. En de salarissen van de Oranjevrouwen? "De vraag is nogal onbeschoft."

Spaanse media maakten onlangs het salaris van Lieke Martens bekend: ze verdient jaarlijks 200.000 euro bij Barcelona. En de rest van de Oranjespeelsters?

Spelersmakelaar Leoni Blokhuis, die de commerciële belangen behartigt van een aantal Oranjevrouwen, gaat er helemaal niets over zeggen, laat ze desgevraagd weten.

“Ik vraag jou toch ook niet wat je salaris is?” Leoni Blokhuis, spelersmakelaar

Ze vindt de vraag eigenlijk zelfs onbeschoft. "Ik vraag toch ook niet naar jouw salaris? Waarom moeten voetballers dat dan wel op straat gooien?" In het mannenvoetbal staat het overal in de media, zegt zij, maar bij vrouwenvoetbal niet.

Prijzengeld voor mannen paar miljoen hoger

Dat de salarissen van de vrouwen achterblijven ten opzichte van de salarissen van de mannen lijkt een logische conclusie, gekeken naar de vergoedingen van voetbalbond FIFA. Bij het WK voetbal voor mannen in 2018 besteedde de bond 791 miljoen dollar (ruim 698,5 miljoen euro) aan 32 teams. Dit jaar kost het WK vrouwenvoetbal de bond 50 miljoen dollar voor 24 teams.

Ook het prijzengeld verschilt nogal: 400 miljoen dollar voor de mannen, en 30 miljoen voor de vrouwen.

Wat de nationale bond aan de vrouwen betaalt voor deelname is niet bekendgemaakt. In Nederland zijn ze niet scheutig met informatie, en je komt er lastig achter. Dat zegt Martine Prange, filosoof, oud-profvoetballer en auteur van Vrouwenvoetbal in Nederland.

"Je moet onderscheid maken tussen wat de nationale voetbalbond betaalt voor deelname, en wat ze bij een club verdienen. Die eerste cijfers zullen we later terugvinden in de jaarcijfers van de KNVB en dus snap ik niet helemaal waarom er zo geheimzinnig over wordt gedaan."

KNVB gaat meer betalen

De KNVB liet onlangs weten de commerciële vergoedingen voor de voetbalsters die Oranje vertegenwoordigen te verhogen. De speelsters tekenen na het WK een nieuwe overeenkomst die loopt tot en met het EK van 2021 in Engeland.

Daarmee wordt de professionalisering verder doorgetrokken en tegelijkertijd een gelijkwaardige behandeling van het mannen- en vrouwenelftal nagestreefd, zegt de nationale voetbalbond.

Stapsgewijs wordt die kloof tussen de vergoedingen voor mannen en vrouwen gedicht, maar mondiaal gezien gaat dat in Nederland langzaam, zegt Prange. De sterspeelster van Noorwegen weigert voor Noorwegen te spelen omdat de vergoedingen niet gelijk zijn, aldus Prange.

“En in Nederland? Daar wordt de sterspeler weggezet als 'meisje Miedema'” Martine Prange, filosoof, oud-profvoetballer en auteur

In Amerika zijn de vrouwen aan het procederen om gelijke voorwaarden af te dwingen. En in Nederland, zegt de oud-speelster, wordt sterspeler Vivianne Miedema door Johan Derksen op nationale televisie weggezet als 'meisje Miedema'.

"Zo wordt ernaar gekeken. Vrouwenvoetbal wordt eindelijk, sluipenderwijs, serieus genomen na veertig jaar. Het scheelt dat we het EK wonnen in eigen land, en dat de mannen in 2017 niet zo goed waren. Maar het debat over de salarissen van de vrouwen, daar bemoeien de mannen zich niet mee."

'Nederland maakt goede kans op winst'

Waarom de speelsters zelf hun salaris niet openbaar maken om het contrast duidelijk te maken of om morele verontwaardiging af te dwingen? Misschien schaamte, denkt Prange. "Of misschien zijn ze bang voor een deal."

Ten onrechte, vindt Prange. "We hebben drie wedstrijden gewonnen. Als ze Japan verslaan dinsdag, dan denk ik dat ze een goede kans hebben om kampioen te worden. Lieke Martens is in vorm, en we hebben de mazzel dat veel speelsters kunnen scoren. We zijn in staat de winst op het laatste moment af te dwingen, net zoals de Duitse mannen dat kunnen."