Lonen in de eurozone zijn in het eerste kwartaal met 2,5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden, meldt statistiekbureau Eurostat maandag. Dit is het hoogste stijging in de afgelopen tien jaar.

Hiermee stijgen de lonen harder dan inflatie. Eind vorig jaar stegen de lonen nog met 2,3 procent op jaarbasis.

Afgelopen week meldde De Nederlandsche Bank (DNB) dat de reële lonen, lonen min inflatie, de komende jaren gaan stijgen door de krappe arbeidsmarkt.

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de cijfers een positief signaal. De ECB wil de inflatie in de eurozone stimuleren, maar tot nu toe is het doel van iets onder 2 procent inflatie op middellange termijn nog niet gehaald. Hogere lonen in de eurozone zouden misschien wel kunnen zorgen dat ook het prijsniveau stijgt.