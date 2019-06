Een kwart van de Nederlandse stellen heeft weleens ruzie over geldzaken. In de meeste gevallen gaat dat over bezuinigen, meldt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een maandag gepubliceerd rapport.

Als stellen kibbelen over bezuinigingen, gaat dat niet alleen over de vraag óf er bezuinigd moet worden, maar ook over de manier waarop dat moet gebeuren.

Daarnaast zijn sparen en het bestedingspatroon van partners een bron van ruzies. Stellen die moeite hebben met rondkomen, betalingsproblemen hebben of geldzaken ingewikkeld vinden, hebben vaker meningsverschillen over geld.

Zes op de tien stellen gooien alle inkomsten op een hoop, zonder rekening te houden met eventuele verschillen in inkomen. Zij doen dat vooral uit gemakzucht.

Iets meer dan 10 procent verdeelt de gezamenlijke uitgaven naar verhouding, omdat zij dat eerlijker vinden. Daarbij hangt het bedrag dat beide partners bijdragen af van hoeveel geld zij binnenbrengen.

Een derde van stellen regelt de financiën gezamenlijk

Een derde van de stellen regelt de geldzaken gezamenlijk. De helft heeft naast de gezamenlijke rekening ook een privérekening. Voor een vijfde geldt dat beide partners uitsluitend een privérekening hebben.

De gezamenlijke rekening wordt vooral gebruikt voor het betalen van de dagelijkse boodschappen, meubels, witgoed en andere apparatuur. Van de eigen rekening worden zaken als de mobiele telefoon, kleding, cadeaus en de zorgverzekering betaald.

68 procent van de stellen praat minimaal maandelijks over geldzaken. Jongvolwassenen doen dat vaker dan ouderen. Ruim een kwart praat liever helemaal niet met de partner over de financiën.