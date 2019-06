Even boodschappen doen op vakantie, werkt je pinpas niet. Haal je geld uit de automaat, zie je op het bonnetje dat je behoorlijk wat euro’s rente hebt moeten betalen. Een overzicht van waar je op moet letten als je in het buitenland wil betalen.

Cash of betaalkaart?

In Nederland zijn we eraan gewend dat we overal met onze bankpas kunnen betalen, maar in lang niet elk land is dat zo. In Duitsland bijvoorbeeld, is het vaak niet mogelijk om met een bankpas te betalen.

Zoek dus vooraf uit wat gebruikelijk is in het land waar je naartoe gaat, en zorg eventueel voor voldoende cash op zak.

Je betaalpas werkt niet overal

De betaalpassen die we hebben in Nederland werken niet altijd in het buitenland. In sommige landen kan je er helemaal niet mee betalen, in andere landen worden de passen minder vaak ondersteund.

In Europa zijn er twee typen debetkaarten die worden gebruikt: Maestro (van MasterCard) en V-Pay (van Visa). In Nederland zijn veruit de meeste bankpassen voorzien van Maestro-technologie, in andere landen is V-Pay de dominante speler op de markt. SNS en ING bieden tegenwoordig trouwens ook V-Pay-passen aan.

Per land verschilt het welke technologie de betaal- en geldautomaten accepteren. In Canada kan je wel geld pinnen met beide passen, maar alleen betalen met V-Pay. In Noord-Korea, Syrië, Soedan en Iran kun je je betaalpas niet gebruiken.

Let vooral op dat geld opnemen met je Maestro- of V-Pay-kaart buiten de Europese Unie vaak geld kost. Bij de meeste banken zo rond de 2,25 euro.

Withdrawal with or without conversion

Als je ooit in het buitenland hebt gepind, heb je waarschijnlijk de optie gekregen om je euro’s te laten omrekenen of niet: 'Withdrawal with conversion' óf 'Withdrawal without conversion'.

Kies vooral voor de optie om je geld niet te laten omrekenen ('without conversion'), want dan rekent je eigen bank het geld om voor een eerlijk tarief. Kies je voor de andere optie, dan rekent de desbetreffende partij het bedrag om. In dat geval worden er doorgaans niet erg voordelige tarieven gebruikt, omdat deze partijen hier geld mee verdienen.

Stel je kaart goed in

Met je betaalpas kan je wel terecht binnen de Europese Unie, maar vaak moet je wat extra handelingen verrichten om ook buiten de EU te kunnen betalen. Dat kan via de instellingen van je bank.

Bij sommige banken kan je ook zelf instellen wat het dagelijkse limiet is dat je kunt opnemen of betalen met je bankpas. Bij andere banken is het buitenlandlimiet juist niet in te stellen. Zoek voor je vakantie goed uit wat de limiet op je bankpas is, zodat je niet zonder geld zit als je voor je huurauto wil betalen.

Creditcards werken wel bijna overal

Lukt het niet om te betalen met je betaalpas? Dan kan je doorgaans wel terecht met een creditcard. Maar let wel op, want dit kost vaak extra geld. Er wordt een percentage toeslag gerekend boven op het bedrag dat je betaalt of opneemt.

Alleen als je in een winkel een eurobedrag afrekent met je creditcard, dan kost dat niets extra. Geld opnemen in euro’s dus wel.