Benzine, glutenvrije producten, vlees, shampoo: winkelen in Duitsland is een stuk goedkoper. Zo betaal je bij de Nederlandse slijter 28,99 euro voor een fles rum, bij het Duitse Trinkgut 19,99. Maybelline-mascara is hier 8,50 euro. Bij de Rossmann nog geen 5. Zo'n dagje shoppen bij de oosterburen geeft je naast een prettige ervaring voor de portemonnee, ook de gelukservaring van een dagje uit, volgens de retaildeskundigen.

Pepsi Cola, glutenvrije producten, heel veel kidneybonen, het nekstuk van een varken, afbakbroodjes: Monique Stevens rijdt een paar keer per jaar naar Duitsland en gooit daar haar auto helemaal vol bij grote Duitse supermarkten.

"We hebben vier kinderen, dus ik haal zo honderd flessen Pepsi. Voor de prijs van één fles in Nederland haal je er drie in Duitsland en zelfs al zou je de flessen met statiegeld niet inleveren, dan nog ben je veel goedkoper uit."

"Een blikje kidneybonen kost in Duitsland 39 cent, in Nederland 1 euro. 60 cent verschil, en het blikje is exact hetzelfde. Het vlees is er heel goed en ze verkopen stukken die niemand hier blijkbaar wil: orgaanvlees en varkensnek met vetrandjes. Mijn dochters eten glutenvrij, en Duitsland heeft veel meer en veel goedkoper aanbod."

Stevens staat op de camping bij Nijmegen, en dus is een ritje snel gemaakt.

'Aanbod levert wel keuzestress op'

Annemarie Otter, ook liefhebber van Duitse koopjes, gaat vanaf Den Haag een paar keer per jaar winkelen over de grens. Vooral bakproducten gaan in de winkelwagen.

"Voor een zakje amandelmeel moet je in Nederland naar speciale ecowinkels en het kost zo'n 3, 4 euro. In Duitsland koop je een zakje gewoon in de supermarkt voor 99 cent. Ik maak er macarons van, die zijn meteen een stuk goedkoper."

Haarverf, zegt Otter, kost in Nederland 15 euro, en net over de grens 3,95. "Speltmeel, boekweitmeel, unicorn sprinkles: het ligt gewoon in de supermarkt. 25 soorten jam, een gangpad vol ham. Misschien goed dat we dat hier niet hebben, want dat levert toch wel keuzestress op."

'Concurrentie is er nauwelijks in Nederland'

In Nederland hebben we twee serieuze spelers: de Jumbo en Albert Heijn. Albert Heijn domineert de markt, en de rest heeft zich maar te conformeren, zegt retaildeskundige Cor Molenaar. Dus bepaalt Albert Heijn de norm en is het verschil met de prijzen in Duitsland groot.

Waarom Duitsland zó goedkoop is? Er zijn twee voor de hand liggende redenen, weet Molenaar. De markt in Duitsland is veel groter en dus kunnen supermarkten massaler inkopen bij de fabrikant. Daarbij is de concurrentie veel hoger dan in het Nederlandse speelveld en supermarkten moeten wel met stuntprijzen komen.

"De grond is niet duurder in Nederland, de huur niet, het parkeren ook niet. Maar als Albert Heijn een reclamecampagne lanceert in samenwerking met Coca-Cola, verkopen ze misschien 500.000 flessen. Als dat in Duitsland gebeurt, verkopen ze er een miljoen. Omdat Duitse winkels zo veel afnemen van de fabrikant, kunnen ze ook betere condities afdwingen, zoals bijvoorbeeld waste- of return-afspraken. Daarbij nemen fabrikanten producten die over de datum zijn kosteloos terug."

'Geluksbeleving is ook veel waard'

Winkelen in Duitsland is meer dan functioneel, zegt Molenaar. "Het is een beleving, een dagje uit. Je loopt daar als Alice in Wonderland door die grote supermarkten met nieuwe producten, je hoort een vreemde taal. Die geluksbeleving is veel waard."

Alleen voor grensbewoners valt dat geluksgevoel wel mee, denkt de retaildeskundige. "Woon je in de grensstreek, dan is het misschien niet bijzonder maar wel volstrekt logisch om in Duitsland je boodschappen te doen."

Vanuit Hengelo is het twintig minuutjes rijden, zegt Iljana Helbig, maar dat geld heb je er zo uit. "Ik rij wekelijks naar Duitsland. Ik ga het liefst naar de DM Drogist, Aldi en soms Edeka. Unieke producten zijn die van Balea en Babylove. Edeka heeft veel chocolade en toetjes, en ook patronen voor de SodaStream. De benzine is gemiddeld 20 cent goedkoper, en de sigaretten zijn een hele euro goedkoper. Allemaal redenen om op woensdag de weekboodschappen te doen."

Molenaar, die zelf in Arnhem woont, gaat ook regelmatig de grens over naar Duitsland. "Een fles water kost hier 1,80. Het lijkt wel alsof het overal goedkoper is dan hier. In Spanje betaalde ik vorige week 70 cent voor zes flessen water."