Consumentenprijzen zijn in mei met 2,4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april stond de inflatie, de stijging van het prijspeil, nog op 2,9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

De lagere stijging was vooral te danken aan relatief lagere prijzen van vliegtickets, pakketreizen naar het buitenland en verblijven in bungalowparken.

Vorig jaar waren er meer feestdagen in mei dan dit jaar, waardoor deze diensten relatief duurder waren. Rond feestdagen zijn vakanties duurder omdat meer mensen op vakantie gaan.

Ook de benzineprijs was in 2018 minder hoog. In april van dit jaar was de benzineprijs 6 procent hoger vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. In mei stond de prijsstijging op 2,5 procent. Een liter euroloodvrij kostte in mei gemiddeld 1,72 euro.

De belangrijkste componenten van de consumentenprijzen zijn de prijzen voor huisvesting, water en energie. In mei waren deze prijzen 1,09 procent hoger vergeleken met vorig jaar. In april was dit nog 1,1 procent.

Eerder meldde het Europese statistiekbureau Eurostat dat de inflatie in de eurozone in mei daalde van 1,7 procent in april naar 1,2 procent. Als het CBS de Europese berekeningsmethode aanhoudt, kwam de stijging van de consumentenprijzen uit op 2,3 procent.