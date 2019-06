Je eigen pot pindakaas mee, gratis wildkamperen of juist met geld smijten op je privéjacht? In de rubriek Het Vakantiebonnetje spreken we een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar vakantiestrategie.

Wie: Melanie

Op vakantie met: echtgenoot Bram en hond

Naar: Noordkaap

Vakantiebudget: 2.000 tot 2.500 euro

Melanie's Bonnetje: 1 kosten tolweg, personenauto: 450 Deense kroon

Totaal: 450 Deense kroon (62 euro)

Een tolweg in Denemarken! Jullie gaan een koude zomer tegemoet!

"Ja, we maken een rondreis door Scandinavië met onze 4X4 met daktent en zijn nu een halve week onderweg. We rijden momenteel richting Stavanger, en de Noordkaap is onze eindbestemming, het noordelijkste puntje van Europa."

"We hebben niet echt een plan. We houden van op avontuur gaan en niet weten wat je te zien krijgt! Net voordat je belde, zagen we prachtige watervallen, en de natuur wordt steeds mooier. Nog 4,5 week te gaan!"

En is jullie vakantiebudget toereikend voor vijf weken?

"Het meeste gaat op aan diesel, zeker 1.500 euro. Verder geven we relatief weinig uit; we kunnen hier met onze auto wildkamperen en hebben water en rijst en andere etenswaren van thuis meegenomen. Alleen vers fruit en groente kopen we hier. Dat is best duur, een tros bananen kost hier in Noorwegen bijvoorbeeld 3,50 euro."

En vijf weken vakantie.

"Volgend jaar kunnen we denk ik nog langer weg! We hebben ons koophuis verkocht en wonen sinds een jaar in een tiny house. Dat kostte ons 50.000 euro, en de hypotheek is bijna afbetaald. We houden zo van reizen dat we het zonde vonden om een groot koophuis steeds leeg te laten staan. Nu staan we op een camping met ons tiny house, en het stageld is 300 euro per maand. Daardoor kunnen we veel vaker reizen!

En hoe tiny is een tiny house?

"Die van ons is 25 vierkante meter. Klein, maar we zijn het inmiddels gewend. We hebben 'm zelf ontworpen naar onze eigen smaak, met een relatief grote keuken en kleine badkamer. Ik werd vorig jaar ziek en kan tijdelijk niet werken. Moeten we dat nu wel doen, dachten we toen. We zijn er toch mee doorgegaan. Als we in de toekomst door mijn ziekte misschien van één salaris moeten leven, hebben we in ieder geval weinig maandelijkse uitgaven."

Veel plezier in Noorwegen!

"Ja, we moeten ons warm gaan aankleden. Het is nu -2 in het hoge noorden!