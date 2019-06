De FNV-site waar leden kunnen stemmen over het pensioenakkoord is slecht te bereiken. De site is overbelast.

"Veel FNV-leden proberen op dit moment via de website van het pensioenreferendum hun stem uit te brengen over het voorliggende onderhandelaarsakkoord. Door de grote piek op dit moment kan het mogelijk langer duren om in te loggen en je stem uit te brengen", schrijft de vakbond.

Leden hebben overigens nog even. Tot zaterdag kunnen FNV-leden stemmen over het conceptakkoord. Als de ruim 1 miljoen FNV-leden instemmen, moet het 105-koppige ledenparlement alsnog een definitief oordeel vellen. Dat zou dus kunnen afwijken van de uitslag van het referendum.

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over een hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel.

Vorige week werd er eindelijk een principeakkoord gepresenteerd. Daarin zijn afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, een nieuw pensioenstelsel, de mogelijkheid eerder te stoppen met werken voor mensen met een zwaar beroep en een zzp-pensioen.