Op een zonnig Rooms plein een vriendschapsbandje omgeknoopt krijgen van een charmante Italiaan. Een onschuldig spel balletje balletje. Of een lieve oude dame die je glimlachend een takje rozemarijn aanreikt. Ze bedoelen het niet goed, ze willen je geld.

Bijna iedereen is weleens in zo'n tourist trap terecht gekomen. In Italië, vertelt Madelon Rijkers, kreeg ze een armbandje en een roos. "Ik wilde ze teruggeven, maar 'nee, nee, dat hoefde niet'. Totdat we wilden weglopen. Toen moesten we betalen. Mooi niet. Helaas trof hij een zeer gebekte Amsterdamse meid."

Dan is er de waarzegtruc. "Guapa, guapa!" riep een zigeunerin naar me op een plein in Sevilla, vertelt Alejandra Casal.

“Ineens pakte ze mijn handen en werd mijn toekomst gelezen voor vijf euro” Alejandra, gedupeerde toerist

"Ze had takjes rozemarijn in een mand en gaf mij er één. Dat zal wel een Sevillaanse traditie zijn, dacht ik en wilde doorlopen. Maar ze pakte mijn handen en begon de toekomst te voorspellen. Die zag er leuk uit, een tweeling, maar toen ze klaar was moest ik betalen. Toen ik weigerde begon ze me schreeuwend achterna te lopen. Dat was zo naar dat ik haar toch maar gauw vijf euro heb gegeven."

Geen safari, wel geld kwijt

Teuntje Smits wilde tijdens haar vakantie in Kenia een week op safari, vertelt ze. "Ik heb er gewoond en ken het land goed. Na wat googelen besloten we in zee te gaan met een bedrijf dat een safari van anderhalve week regelde. De eerste helft betaalden we vooraf, en een week voordat we gingen ook de tweede helft. Dat was dom."

“We hadden onze safari van 2.500 al betaald, maar niemand kwam opdagen.” Teuntje, gedupeerde toerist

"Toen we opgehaald zouden worden bij het hotel kwam er niemand opdagen. We hebben wel dertig keer gebeld en kregen geen gehoor. Toen belden we de hotels waar we in die week zouden verblijven: van de vier bleek er maar een geboekt en betaald te zijn. Hoeveel ik kwijt was? Ik denk zo'n 2.500 euro."

Poepende parkiet op je hoofd

Tiffany werd in Rome bevuild door een parkiet. "Ineens zette iemand een parkietje op m'n schouder. Hij had er nog eentje en zette die op m'n hoofd. Mijn toenmalige vriend maakte een foto, en toen moesten we dokken."

"We hebben de foto verwijderd en dat laten zien, maar dat was niet genoeg. Totdat bleek dat de vogel die op m'n hoofd zat flink op m'n hoofd gepoept had. De man pakte gauw z'n vogel terug en liep snel weg. Niet hoeven betalen, geen foto en een geruïneerd kapsel."

'Als je argwaan voelt, ben je al te laat'



Als toerist kun je helemaal niet weten of iets een truc is, tenzij je het hebt meegemaakt of het van iemand hebt gehoord. Vaak reageren we gewoon menselijk als we worden aangesproken op straat, zegt Eva Calvelo Muiño, jurist en manager van het Europees Consumenten Centrum.

"Als je argwaan voelt, ben je vaak al te laat. Zo is er de truc met pinda's. Die worden in je handen geduwd, maar je wil ze niet kopen en geeft het zakje terug. De pinda's vallen op de grond en uit hoffelijkheid help je met opruimen. Dan zegt de verkoper dat je moet betalen, omdat de pinda's al zijn aangeraakt."

“Na een paar glazen sangria en een gratis barbecue tekenen Hollanders wel” André Vermeulen, de Fraudehelpdesk

"Een vergelijkbaar trucje wordt toegepast door schoenpoetsers. Ze laten de borstel vallen, je helpt met oprapen en voor je het weet worden je schoenen gepoetst."

Nog een klassieker: de menukaart zonder prijzen. Calvelo Muiño: "Het kan gebeuren dat je een torenhoge rekening krijgt achteraf. Dat zorgt voor een discussie die je moeilijk wint, want er staan geen prijzen op de kaart."

Agressieve verkooptrucjes, die zijn niet echt verboden, zegt André Vermeulen van De Fraudehelpdesk. Het verkopen van niet bestaande diensten of producten is dat wel, en de Fraudehelpdesk krijgt daar regelmatig meldingen van.

"Mensen worden op het strand of op een terras aangesproken en uitgenodigd voor een barbecue. Echte Hollanders gaan daar wel op in, en na drie glazen sangria tekenen ze een contract voor een time share-vakantiehuisje. Het is oplichting, en dat vakantiehuis bestaat niet."