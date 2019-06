Woningeigenaren die in 2013 op het dieptepunt van de woningmarkt een huis hebben gekocht, staan op een papieren winst van gemiddeld 88.000 euro. Dat meldt taxatiebureau Calcasa vrijdag op basis van een eigen analyse.

Ook wie in 2008 - het hoogtepunt voor de financiële crisis - een huis kocht, staat op winst. Virtueel is de waarde van hun woning met 54.000 euro gestegen.

Per gemeente kan de waardestijging flink verschillen.

Zo heeft iemand die in 2013 een woning heeft gekocht in het Noord-Hollandse Bloemendaal een papieren winst van gemiddeld 350.000 euro, maar in het Groningse Pekela is de gemiddelde winst 22.000 euro.

Kopers uit 1993 hebben het meest geprofiteerd van de prijsstijgingen op de woningmarkt van de afgelopen decennia. Als de woning in de tussentijd niet al verkocht is, staan deze woningbezitters op een gemiddelde virtuele winst van 246.000 euro. Voor wie toen een woning in Bloemendaal kocht, kan dit oplopen naar 762.000 euro.