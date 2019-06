Je eigen pot pindakaas mee, gratis wildkamperen of juist met geld smijten op je privéjacht? In de rubriek Het Vakantiebonnetje spreken we een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar vakantiestrategie.

Wie: Anika Redhed (45)

Viert vakantie in: British Columbia, Canada

Met: Echtgenoot

Verdient de kost als: Schrijfster van reisboeken

Anika's bonnetje Granola x 2 13,50 Canadese dollar

Cappucino x 2 6,50 Canadese dollar

Totaal: 20 Canadese dollar

Canada! Wat voor land is dat?

"De natuur is prachtig. Besneeuwde bergtoppen, mooie watervallen, de wc's zijn er echt bizar schoon en er ligt verse berenpoep in onze tuin. De dorpen vinden we niet zo mooi. We houden van op een mooie plek lekker koffie drinken, maar dan zit je hier gelijk ergens op een parkeerplaats. Dit ontbijtje hebben we gehaald omdat we net in ons vakantiehuis zijn aangekomen en nog niks in huis hadden."

Wat doen jullie daar?

"Vakantie vieren! En op een hond en kat passen. We reizen heel veel, en wilden dit eens uitproberen. Ze zijn gelukkig lief, die dieren, en helemaal niet veeleisend. Hun baasje is ook op vakantie, en dus zitten wij hier drie weken gratis."

"We reizen altijd zo goedkoop mogelijk: we slapen in hostels, en nemen de goedkoopste vluchten. Canada is hartstikke duur, dus dit was een goeie keuze. We gaan lokale musea bekijken, en in Vancouver een walvissentocht doen. Als we ze nu niet zien, mogen we net zo vaak mee totdat we wel walvissen zien."

Fantastisch.

"Ja, walvissen heb ik nog nooit gezien. Dolfijnen wel vaak, want als je van veel van land naar land reist kom je die nu eenmaal tegen. Ik ben in 63 landen geweest. Moet ik ze opnoemen? Jordanië, Namibië, Vietnam, het Oostblok. Te veel om op te noemen."

"Waar doe je dat van, vragen mensen me vaak. Maar rijk ben ik helaas niet, ik leef gewoon echt zuinig. We hebben geen tv, wonen goedkoop, ik heb een oude telefoon, veel afdankertjes en we doen zuinig met stroom. We vinden reizen gewoon echt heel leuk en daar gaat ons geld naartoe."

Hoe zit het met je vliegschaamte?

"Hoe meer ik reis, hoe minder ik me schaam. Als ik zie hoe vervuilend er in andere landen wordt geleefd, denk ik: wat maken die paar kilometertjes van mij nou uit? Hier in Canada bijvoorbeeld, al die gigantische slurpers van auto's. Veel van de wereld zien werkt in dat opzicht demotiverend."

Veel plezier en pas op voor de beren!

"We vinden het best spannend! We hebben een berenbelletje, en er ook al één gezien langs de weg. De locals lachen ons uit om dat belletje. Gewoon in je handen klappen, zeggen ze, en dan gaan ze wel weg."