Je eigen pot pindakaas mee, gratis wildkamperen of juist met geld smijten op je privéjacht? In de rubriek Het Vakantiebonnetje spreken we een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar vakantiestrategie.

Wie: Saskia

Viert vakantie in: Kroatië

Met: echtgenoot en twee kinderen (negen en elf jaar)

Werkt als: blogger bij KidsErOpUit

Saskia's vakantiebon: Camp 'Dvor' Bell Accommodation: 857,40 euro

Wat heb je geboekt?

"Een al opgezette en ingerichte tent voor vier personen in Istrië, Kroatië! We blijven er twaalf dagen. We gaan met de auto en maken onze reis gelijk leuk: we blijven in Duitsland en in Slovenië slapen en daar gaan we leuke dingen doen, raften en wandelen. We willen niet alleen maar in de auto zitten en uitgeput aankomen. Onderweg zie je ook veel!"

Twaalf nachten voor 857 euro, tevreden met die prijs?

"Ja. Ik heb deze tent al in oktober geboekt, en toen had ik de laatste! Ik ga altijd al vroeg op zoek naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Ik heb best veel eisen, en ga niet voor de hoofdprijs hutjemutje tussen de stacaravans staan."

"We willen een kleinschalige camping, op een centraal gelegen plek in het land, met veel bomen en schaduw. En mijn dochter wil heel graag een zwembad. We hadden meer uit kunnen geven, maar dan ga ik liever nog een keer weg."

Reizen jullie veel?

"Ja, we gaan bijna elke schoolvakantie wel op reis. Vorig jaar gingen we interrailen door Zwitserland. We zijn toen in Wenen, Boedapest en Zürich geweest. Tijdens een eerdere vakantie in Slovenië zijn de kinderen gaan paragliden.

"In Duitsland raken we ook nooit uitgekeken, daar krijg je pas waar voor je geld. De kust in het oosten, en al die natuur. Het is dichtbij, goedkoper en er zijn zo veel leuke dingen te doen. Het Klimahaus in Bremerhaven bijvoorbeeld. Met kinderen kun je net zulke actieve vakanties houden als je gewend was en je hoeft helemaal niet op een massacamping te gaan staan. Maar wel op tijd beginnen met zoeken dus, dan zijn de echte pareltjes nog betaalbaar."

Waar zou je je kinderen nooit mee naartoe nemen?

"Ik was een paar jaar geleden voor mijn werk naar Lloret de Mar. Dat nooit meer, al kreeg ik geld toe. Mensen komen daar met een bus naar binnen rijden, alleen om zich te bezatten. Nog even en mijn kinderen willen er zonder ons naartoe!"