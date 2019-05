Na de flinke stijging van de energieprijzen van begin dit jaar, verlaagt energieleverancier Eneco de tarieven weer per 1 juli, bevestigt een woordvoerder van Eneco.

Eneco is met ruim twee miljoen klanten een van de grootste energieleveranciers van Nederland.

Per 1 juli gaat de prijs van gas bij Eneco met ruim 9 cent per kubieke meter omlaag. De prijs van elektriciteit wordt met ruim 2 cent per kilowattuur verlaagd. Het vastrecht voor zowel gas als stroom gaat wel omhoog; het maandelijkse tarief stijgt met 2 euro.

Niet elke energiemaatschappij volgt Eneco. Bij Essent blijven de prijzen gelijk, schrijft het AD. Nuon wil nog niets zeggen over eventuele nieuwe tarieven.

Bij een gemiddeld jaarverbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 kubieke meter gas (de gemiddelde hoeveelheid voor een driepersoonshuishouden) zou de prijsverlaging van Eneco neerkomen op een jaarrekening die zo'n 205 euro lager uitvalt.

Warme winter is oorzaak van daling

"De daling werd veroorzaakt door een groot aanbod van gas op de markt", zegt Wilko Schuijff, verantwoordelijk voor de inkoop bij Eneco. "Zowel Azië, de VS als Europa heeft een warme winter achter de rug. De gasvoorraden in Europa bleven daardoor op peil, terwijl er tegelijkertijd veel vloeibaar gas uit Azië en de VS onze kant op kwam."

Klanten met een vast tarief merken vanzelfsprekend niets van de lagere tarieven.

Begin dit jaar kregen alle Nederlandse huishoudens te maken met een flinke stijging van de energiekosten, door onder meer het duurdere gas en de stijgende prijzen op de energiemarkt. Een groot deel van die stijging doet Eneco nu teniet.