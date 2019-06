Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Clara Overes

Waar: Amsterdam-Noord

Verdient de kost als: Ondernemer

Woont met: Echtgenoot

Clara's bonnetje Wasa knäckebröd volkoren 1,09 euro

Eetrijpe mango 2,99 euro

Aubergine 0,89 euro

Radijs 0,79 euro

Satéstokjes 0,49 euro

Kastanje champignons 1,49 euro

Shiitake 2,59 euro

Paksoi 1,29 euro

Aardbeien 2,99 euro

2X Frambozen 2,58 euro

Totaal: 17,19 euro

Hoe vaak doet u boodschappen?

"Ik doe bijna iedere dag boodschappen! Dat doen we deels omdat we op 100 meter afstand wonen van een supermarkt. Dat maakt het wel heel makkelijk om naar de supermarkt te lopen en te kijken waar we die dag zin in hebben."

"Ik weet dat mensen geneigd zijn om veel ongezonde dingen te kopen bij het dagelijks doen van boodschappen, maar ik doe dat niet. Voor snacken ben ik niet zo gevoelig meer."

Veel groente en fruit!

"Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik dagelijks boodschappen doe, om verse groenten en fruit te kopen. Dat doen we vanwege de chronische ziekte van mijn man, hierdoor is hij erg gericht op gezonde voeding en eten we geen maaltijden die al van tevoren gemaakt zijn. Als het kan eten we dan ook vaak biologische producten."

"Vis eten we ook veel, maar dat halen wij vers bij de visboer. Wanneer we vlees eten, eten we voornamelijk lam en kip. Het kippenvlees haal ik dan ook biologisch en het lamsvlees bij de slager."

"Uit pakjes eten, wat we jaren hebben gedaan toen we allebei nog werkten, doen we ook niet meer. Nu we wat 'relaxter' leven, koken we veel meer zelf en daar hebben we ook lol in!"

Uw man is chronisch ziek, hoe helpt gezonder eten tegen zijn ziekte?

"Hij lijdt aan een neurologische aandoening, maar er zijn onderzoeken en theorieën dat de bron van de ziekte in de darmen ligt. Als dat het geval is, werkt het mee om gezond te eten."

"Het is een soort overtuiging bij ons: je hebt er niet veel invloed op, maar de invloed die je hebt door gezond te eten, daar houden we ons aan vast."