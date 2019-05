Minder Nederlanders zijn in 2019 onbezorgd over hun financiële situatie dan twee jaar geleden, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Drie op de tien maken zich totaal geen zorgen over de persoonlijke financiën, in 2017 waren dat er nog vier op de tien.

Een kwart van de Nederlanders zag de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden dan ook verslechteren. Drie op de tien vinden dat ze er juist beter voor staan. Ongeveer de helft noemt de persoonlijke financiën goed tot zeer goed.

Nederlanders betalen hun rekeningen minder vaak op tijd dan in 2017 het geval was. Vooral 18- tot 35-jarigen laten hun rekeningen weleens wat langer in de la liggen. Ook koopt deze groep vaker wat op afbetaling. Toch kreeg 71 procent van de Nederlanders geen enkele betalingsherinnering.

Ongeveer twee derde stond de afgelopen twaalf maanden geen enkele keer rood. 17 procent stond het afgelopen jaar één of twee keer rood, terwijl één op de tien dat vijf keer of vaker overkwam.

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim duizend Nederlanders tussen achttien en tachtig jaar. Wijzer in Geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.