Je eigen pot pindakaas mee, gratis wildkamperen of juist met geld smijten op je privéjacht? In de rubriek Het Vakantiebonnetje spreken we een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar vakantiestrategie.

Wie: Ruth

Viert vakantie op: Ibiza

Met: Echtgenoot

Verdient de kost als: Psycholoog

Ruths bonnetje 2x Agua con gas 13,00 euro

8x Pan, aceitunas 28,00 euro

2x Arroz negro 59,00 euro

2x Paella de marisco 78,00 euro

1x Mar i cel 21,00 euro

3x Café con leche 13,80 euro

1x Té verde 4,50

Totaal 221,30 euro

Een blauwe zee en een Spaans bonnetje! Dit ziet eruit als een heerlijke vakantie.

"Ik ben vijf dagen op Ibiza! We hebben twee kinderen, en wilden voordat de derde in september wordt geboren nog even samen weg. Het weer is prachtig en Ibiza is een geweldig, relaxed eiland. Dit bonnetje was van een lunch met vier vrienden die hier toevallig ook op vakantie zijn. We hebben paella besteld. Eén klassieke en eentje met zwarte rijst. Maar dan ook echt pikzwart. Bizar!"

Geef je makkelijk geld uit op vakantie?

"We nemen waar we zin in hebben, maar maken het niet te gek. Eén keer per dag gaan we uit eten, want Ibiza is niet echt goedkoop. Die paella was voor vier personen, maar we hebben er met zes man van gegeten."

"Het beste aan onze vakantie: ik was vergeten dat het ontbijt is inbegrepen bij ons logeeradres. Dat was echt een totale verrassing, elke morgen een geweldig ontbijtbuffet en rustig wakker worden met koffie! De tickets waren trouwens maar 60 euro, want we hadden dit al een jaar geleden geboekt."

Jammer dat je er maar vijf dagen bent!

"Ja, en voorlopig is dit onze laatste vakantie. Misschien gaan we nog met z'n vieren een weekendje naar een Waddeneiland. Omdat ik straks hoogzwanger ben, vind ik thuisblijven prima. We hebben een heerlijk huis, en ik hou van thuis rommelen."

En wat staat er vandaag op het programma?

"We vliegen vanavond alweer terug! De hele week was het prachtig weer en zijn we elke dag naar een ander strandje geweest. Vandaag regent het, dus misschien gaan we naar een museum. Of we gaan ergens lekker een paar uur lezen. Ik ben net aan m'n vierde boek begonnen."

Veel plezier!

"Dat zal wel lukken. Ibiza is zo'n aanrader. De hele vibe hier is lang leve de liefde!"