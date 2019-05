Het jaarlijkse appeltje voor de dorst wordt deze week bij een groot gedeelte van de beroepsbevolking op de bankrekening gestort. Vakantiegeld: wat doen we ermee?

Marten van Garderen, econoom bij ING, stelt de vraag jaarlijks aan duizenden Nederlanders. Van de 27.500 respondenten dit jaar besteedt de grootste groep (38 procent) het geld aan waar het voor bedoeld is: vakantie.

"Een kwart spaart het geld, en dan is er nog een kleine groep die het geld belegt." Ook vroeg Van Garderen de respondenten wat zij liever hadden: het geld in één keer in mei, of elke maand een klein gedeelte.

"Het overgrote deel kiest voor een groot bedrag in mei. Rationeel gezien is dat merkwaardig en niet het slimst voor je portemonnee. Als je elke maand een beetje krijgt en dat zelf spaart, ontvang je er nog eens rente op."

Behoefte aan discipline

Het jaarlijkse vakantiegeld disciplineert, zegt Van Garderen, en daar hebben we behoefte aan. "We houden van potjes, al is dat niet altijd het gunstigst. Zo zie je dat mensen die spaargeld hebben ook regelmatig rood staan. Dat is niet zo handig, want rood staan kost geld."

“We houden van potjes, ook al is dat niet gunstig” Marten van Garderen, econoom

En als mensen een kleine schuld met een laag rentepercentage én ook nog een grote schuld met een hoog rentepercentage hebben, zie je dat veel mensen geneigd zijn bij een financiële meevaller eerst die kleine schuld af te lossen, zegt Van Garderen. "Niet slim, maar zo denken we nu eenmaal."

Als de econoom één tip moet geven: los met het vakantiegeld eerst schulden af.

De rente is momenteel laag, dus je spaargeld levert niet veel op. Van Garderen: "Toch is dat een rare reden om dan maar wel je geld uit te geven. Een vakantie is toch een dankbare uitgave: je hebt er lang plezier van. De voorpret, de vakantie zelf en het terugkijken."

Min 1.000 euro als nieuwe nulstand

Die schulden, dat zijn dus ook je niet afgeloste creditcard en je roodstand, aldus budgetcoach Lisa Verdegaal. "Voor veel mensen is min 1.000 euro gewoon de nieuwe nulstand. Ze beschouwen het niet als schuld."

“Het vakantiegeld is een lichtje in de duisternis” Lisa Verdegaal, budgetcoach

"Het vakantiegeld is iets fantastisch, daar hebben m'n cliënten het al in januari over. Het is echt een lichtpuntje in de duisternis, en wordt al maanden van tevoren verdeeld om deurwaarders en schuldeisers op afstand te houden."

Dat dat geld eraan komt, weet iedereen, dus ook deurwaarders en de Belastingdienst. "Het loonbeslag kan in die maand worden opgelegd, om zo gelijk een groot gedeelte van de schuld te innen. Laatst begeleidde ik iemand die het vakantiegeld al had uitgegeven. Toen kwam dat loonbeslag, dat was een grote klap."

Ga niet op vakantie met schulden

Het vakantiegeld is meestal 8 procent van het brutoloon, en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Wat mensen zich vaak niet realiseren, zegt Verdegaal, is dat dat altijd jouw geld is.

"Je kunt in januari je werkgever bellen en vragen of hij je dat geld stort. Dat heb ik weleens gedaan voor een cliënt, anders zou zij een veel hogere schuld krijgen. Je hebt daar recht op."

Toch maar een vakantie boeken van je geld, ondanks schulden en financiële stress? Niet doen, zegt de budgetcoach. "Ik hoor zo vaak dat mensen spijt hebben van een vakantie. Je kunt je niet ontspannen als je geldstress hebt, en dat gestreste gevoel neem je ook mee op vakantie."