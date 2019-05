Pensioenuitvoerder APG wil de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers dichten en verhoogt daarom de lonen van 125 vrouwelijke medewerkers per 1 juni.

APG telt zo'n drieduizend medewerkers, waaronder krap duizend vrouwen. Vrouwelijk personeel bij APG verdient volgens intern onderzoek gemiddeld 2,2 procent minder salaris dan mannelijk personeel met vergelijkbare functies, evenveel ervaring en een vergelijkbaar aantal dienstjaren.

Bij 87 procent van de bij APG werkzame vrouwen is er volgens de pensioenuitvoerder geen verschil in beloning ten opzichte van vergelijkbare mannelijke medewerkers. Hun loon blijft dus hetzelfde.

"Bij APG staan we voor gelijk loon voor gelijk werk, daarom zetten we dit vandaag recht", zegt hr-directeur Marloes Sengers. Het bedrijf neemt ook maatregelen om ongelijke beloning in de toekomst aan te pakken.

Gecorrigeerd op opleiding en arbeidsduur

Als over de loonkloof wordt gesproken, dan kun je denken dat dit komt doordat vrouwen vaker parttime werken en daardoor misschien minder carrière maken. Daarom wordt vaak de gecorrigeerde loonkloof gehanteerd.

Dit is het loonverschil tussen mannen en vrouwen, maar dan gecorrigeerd op opleiding, arbeidsduur en functie. Dat is dus de loonkloof tussen mannen en vrouwen die vergelijkbaar werk doen, net zoveel uren maken en dezelfde opleiding hebben.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de gecorrigeerde loonkloof tussen 2004 en 2016 - dit zijn de recentste cijfers - niet kleiner geworden in Nederland. Bij overheidsbanen verdient een man gemiddeld 5 procent meer dan een vrouw die vergelijkbaar werk doet. In het bedrijfsleven is dat verschil zelfs 7 procent.