Het vakantiegeld dat werknemers netto ontvangen, valt in veel gevallen lager uit dan in 2018, meldt salarisdienstverlener ADP woensdag. Vooral werknemers met een inkomen van twee en 2,5 keer modaal krijgen minder uitgekeerd.

Dit komt door het hogere belastingtarief op vakantiegeld voor inkomens boven de 34.000 euro bruto per jaar.

De mensen die het meeste vakantiegeld inleveren hebben een inkomen van tussen 68.500 en 98.000 euro bruto. In deze gevallen is de belasting over vakantiegeld 57,75 procent. Een werknemer die twee keer modaal verdient, betaalt daardoor 117 euro meer belasting over het vakantiegeld. Bij 2,5 keer modaal is dat 147 euro extra.

Werknemers met een modaal salaris worden minimaal geraakt, met netto 3 euro minder vakantiegeld. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat 5 euro. Mensen die drie keer modaal verdienen, gaan er echter wel flink op vooruit. Met 304 euro extra groeide deze categorie het hardst.

ADP merkt op dat de traditionele uitkering van vakantiegeld eind mei bij steeds meer bedrijven is vervangen door andere regelingen. Zo kiezen sommige bedrijven voor een zogenoemd keuzebudget, dat een werknemer naar eigen inzicht kan laten uitbetalen of belastingvrij aan een studie of cursus kan besteden.