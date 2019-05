Koopwoningen waren in april 7,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging ligt op hetzelfde niveau als in maart, zo melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster dinsdag.

Vergeleken met de voorgaande maand stegen de huizenprijzen met 0,4 procent. Er wisselden in totaal 17.303 woningen van eigenaar, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder.

Wel werden er in de eerste vier maanden van dit jaar ruim 5 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode in 2018.

In augustus 2008 bereikten de prijzen van koopwoningen een piek, om daarna te dalen naar een dieptepunt in juni 2013. Vanaf dat moment gingen de prijzen weer omhoog.

De prijsindex bestaande koopwoningen kwam in mei vorig jaar voor het eerst uit boven het recordniveau van 2008. Afgelopen april lagen de prijzen gemiddeld 36,7 procent hoger dan tijdens het dal in juni 2013.