Investeringen in stationslocaties leiden niet zonder meer tot duurdere woningen in de omgeving, blijkt maandag uit een rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB bekeek de huizenprijzen rond de stations van Arnhem, Breda en Tilburg, waar de afgelopen jaren geïnvesteerd is in het aantrekkelijker maken van de stationslocaties.

In Arnhem daalden de prijzen van huizen dicht bij het station met gemiddeld ruim 15.000 euro. In Breda zakten de huizenprijzen in het stadscentrum met gemiddeld 20.000 euro, maar stegen de prijzen van woningen aan de noordzijde van het station. In Tilburg gingen de woningprijzen ten noorden van het station met 3.000 tot 12.000 euro omhoog.

Volgens het CPB heeft het opknappen van het station van Arnhem er niet toe geleid dat mensen er ook graag willen wonen. Mogelijk komt dat door de overlast die de werkzaamheden met zich meebrachten.

Wonen aan de noordzijde van de stations in Breda en Arnhem is juist wel aantrekkelijker geworden, denkt het planbureau. Dit komt doordat de voormalige werkplaatsen van de NS daar weggehaald zijn en de reistijden zijn afgenomen. Ook is er nu sprake van een mix van voorzieningen, kantoorpanden en woningen.