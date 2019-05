Elke dag naar de super om de hoek en alleen maar A-merken inslaan of een keer per week alle koopjes af? In de rubriek Het Bonnetje spreken we elke week met een gewone (of iets minder gewone) Nederlander over zijn of haar supermarktstrategie.

Wie: Eveline van de Waterlaat

Waar: Rosmalen

Verdient de kost als: Diëtist, toegepast psycholoog en auteur

Woont met: Echtgenoot, stiefzoon en kat

Eveline's bonnetje

Spa Reine framboos-appel 0,89 euro

Spa Reine sinaasappel-kardemom 0,89 euro

Spa Touch watermeloen-kiwi 0,89 euro

AH koolraaptagliatelle 1,99 euro

Bieze eiersalade 1,99 euro

Bieze kipsalade 1,99 euro

AH wilde rijst van witte kool en paarse peen 1,99 euro

AH creamy kokos 3,19 euro

AH plantaardige amandelyoghurt 2,99 euro

Totaal: 16,69 euro

Karig bonnetje, 16 euro. Zijn dit jouw boodschappen voor één dag?

"Mijn man doet eigenlijk iedere zaterdag de weekboodschappen, maar als diëtist moet ik zelf op de hoogte blijven van de nieuwste producten in de supermarkt. Dus dan ga ik eens in de zoveel tijd op een rustig moment even rondkijken wat er nieuw is."

Dus dit is een soort experimenteerbonnetje?

"Precies! Gewoon om te kijken, wat is lekker, nieuw en gezond? Dit keer had ik van een klant gehoord dat ze koolraaptagliatelle hadden. Dus daarvoor ben ik naar de supermarkt gegaan om het te kopen en eens uit te proberen. Ik ben toen gelijk een rondje gaan doen om te kijken wat er allemaal nog meer voor nieuws was."

"De tagliatelle was lekker en laag in de koolhydraten! Dat is helemaal in nu. Ik begeleid veel mensen met koolhydraatarme voeding en dit is een prima alternatief daarvoor, ook om nog wat extra groenten binnen te krijgen."

Naast de koolraptagliatelle heb je nog meer plantaardige producten als de kokos- en amandelyoghurt, hebben jullie een veganist rondlopen?

"Nee, mijn stiefzoon is lactose-intolerant. Toen zag ik deze nieuwe producten liggen, dus wilde ik even kijken hoe of wat. De kokosyoghurt was nog wel oké, maar de amandelyoghurt vonden we allebei niet zo lekker."

Jouw stiefzoon is lactose-intolerant en je partner volgt een koolhydraatarm dieet. Hoe ga je daarmee om?

"Iedere zaterdag doet mijn man boodschappen en dan plannen we wat we in die week gaan eten. In veel producten zit lactose of koolhydraten, dus alle etiketten worden uitgepluisd. Het uitpluizen van etiketten raad ik eigenlijk ook iedereen aan, omdat er vaak suikers in zitten of dingen die gezond lijken, maar dat eigenlijk niet zijn."

Staren mensen zich blind op ingrediënten en kijken ze niet voldoende naar wat er in een product zit?

"Veel mensen kijken alleen naar de voorkant van een verpakking. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde soorten oplosthee van Zonnatura. Dan denk je: Zonnatura, hartstikke gezond, goed bezig. Als je dan de verpakking omdraait, zie je dat er bijna twee klontjes suiker per kopje in zitten."

"Ook worden er steeds vaker termen gebruikt als '100 procent natuurlijk' en 'zonder kunstmatige toevoegingen'. In deze thee zit bijvoorbeeld nog rietsuiker, druivensuiker en karamel, allemaal hartstikke bewerkt."

Je schreef een boek over diëten, wat is één simpele stap die mensen kunnen nemen om wat gezonder boodschappen te doen?

"Echt van tevoren plannen wat je gaat eten. Bij veel supermarkten krijg je eerst de groente- en fruitafdeling. In de binnenste gangen zitten dan de ongezonde producten. Als je niet van tevoren plant wat je gaat eten, kom je vaak toch in die gangen terecht en kom je met een hoop lekkere dingen naar buiten."

"Als je plant, heb je altijd iets in huis. Wanneer je iedere dag boodschappen doet en je hebt al honger, dan ga je toch allemaal ongezonde, snelle dingen kopen. En als je het in huis hebt, dan is het vaak nog sneller gemaakt dan iets dat je nog moet afhalen."