Van de huishoudens in de leeftijd onder de 35 jaar met plannen om binnen twee jaar te verhuizen, wil 46 procent het liefst een woning kopen. Vooral huurders in de vrije sector willen graag kopen, meldt het economisch bureau van Rabobank donderdag in het Kwartaalbericht Woningmarkt.

Van de jongvolwassen vrijesectorhuurders wil meer dan 70 procent graag een woning kopen. Dat is meer dan de afgelopen jaren, gemeten vanaf 2006. De prijs van een vrijesectorwoning begon in 2018 bij 710 euro per maand.

Bij jongere huurders in de sociale sector (zo'n 46 procent) en thuiswonenden (zo'n 39 procent) is het percentage hoger dan in 2012 en 2015, maar nog wel iets lager dan in 2009 en 2006.

"Ze zijn te rijk voor een sociale huurwoning, maar te arm voor een huis in de vrije huursector", aldus Rabobank-huizenmarkteconoom Carola de Groot. De mensen onder 35 jaar zouden daarom koopwoningen aantrekkelijker vinden, stelt zij. "De hoge koopprijzen lijken hen dus niet af te schrikken."

Zuid-Holland biedt grootste kans op hypotheek

De huizenprijsstijging zet volgens het kwartaalbericht in 2019 nog wel door, maar zwakt af. Naar verwachting worden prijzen nog 6 procent hoger, waarna de afvlakking in 2020 nog verder doorzet.

In de provincie Utrecht is de gemiddelde verkoopprijs van een huis 260.000 euro en kunnen jongvolwassenen gemiddeld maximaal 225.000 euro lenen. Ze moeten dan dus eigen geld inleggen om een duurdere woning te kunnen kopen.

Dit verschil is in Noord-Holland het grootst; daar kunnen aspirant-starters maar 58 procent van de gemiddelde verkoopprijs lenen. In Groningen en Limburg ligt dat percentage rond de 70 procent, in Zuid-Holland zelfs rond de 74 procent. Dat laatste komt overigens door de relatief lage verkoopprijs en hoge inkomens.

Of het de mensen onder de 35 jaar gaat lukken om nog te kopen, is dus de vraag. De Groot: "Als we de gemiddelde verkoopprijs confronteren met de gemiddelde maximale hypotheek die aspirant-koopstarters kunnen krijgen, dan blijkt dat het in alle provincies lastig is om de gemiddelde verkoopprijs te betalen."

20 procent vindt het een goede tijd om te kopen

Verder is het vertrouwen in de woningmarkt voor het eerst in meer dan vier jaar weer negatief. Op dit moment vinden maar twee op de tien mensen het een gunstige of zeer gunstige tijd om te kopen. In het tweede kwartaal van 2016 waren dat er nog zes van de tien.