Maar liefst 21 procent van de Nederlanders verwacht binnen vijf jaar alleen nog elektronisch te betalen, en dus geen fysieke euro's meer te gebruiken. Vooral jongeren behoren tot deze groep, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag op basis van nieuw onderzoek onder duizend ondervraagden.

Een groter deel van de mensen (28 procent) denkt over vijf jaar precies even vaak contant te betalen als nu. Bijna de helft (48 procent) verwacht in 2024 nog steeds met cash te betalen, maar denkt wel dat dat minder vaak zal gebeuren dan nu.

Van de mensen die denken minder met contant geld te gaan betalen, denkt 73 procent dat dit komt doordat over vijf jaar elektronisch betalen gewoner is geworden. 14 procent verwacht dat steeds minder winkeliers contant geld zullen accepteren.

90 procent heeft contant geld op zak

De meerderheid van de Nederlanders heeft nu nog wel bankbiljetten (83 procent) en muntgeld (90 procent) op zak. Jongeren stellen het vaakst dat ze geen briefgeld bij zich hebben (26 procent).

Het vertrouwen in de echtheid van eurobiljetten groeit de laatste jaren wel verder. Waar in 2005 nog slechts 32 procent van de ondervraagden de betrouwbaarheid van contant geld een 8 of hoger gaf, is dat nu bijna verdubbeld, tot 63 procent van de mensen.

Maar liefst 70 procent van de ondervraagden die geen eigen winkel hebben, heeft de afgelopen vijf jaar geen enkele keer een bankbiljet op echtheid onderzocht. Wie dat weleens doet, doet dat uit nieuwsgierigheid (19 procent) of omdat het papier vreemd aanvoelt (16 procent). Slechts 9 procent doet het altijd.

De bekendste kenmerken van een echt biljet zijn onder de ondervraagden het watermerk (73 procent), het hologram (41 procent) en de papiersoort (24 procent).

Uiterlijk biljetten met hogere waarden minder bekend

Briefgeld met een waarde van 5, 10, 20 en 50 euro heeft vrijwel iedereen weleens in handen. De biljetten met hogere waarden, van 100, 200 en 500 euro zijn minder bekend. Achtereenvolgens heeft maar 45 procent, 20 procent en 12 procent het afgelopen jaar briefgeld van die waarden in handen gehad.

Ruim een op de drie ondervraagden weet zelfs niet hoe een biljet van 200 of 500 euro eruitziet. Het lage gebruik van deze biljetten komt volgens DNB waarschijnlijk doordat ze niet uit de geldautomaat komen, en minder vaak worden geaccepteerd door winkeliers.