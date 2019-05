Zoek je een nieuwe aanbieder of ga je voor het eerst een energieleverancier kiezen? Dan heb je waarschijnlijk een aantal vragen. Hoe moet je overstappen? Kies je voor groene stroom? En wil je enkel- of dubbeltarief? Wij hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Voor het eerst een energieleverancier kiezen

Voor het eerst een energieleverancier kiezen is niet moeilijk. Deze tips helpen je op weg:

Vergelijk de tarieven van diverse energieleveranciers.

Bereken de totaalprijs met jouw verbruik. Naast leveringstarieven zijn er ook kosten voor transport, btw, vastrecht en energiebelasting.

Bekijk welke leverancier het duurzaamste is en de groenste stroom levert.

Lees de voorwaarden: hoelang is een actietarief geldig? Welke prijzen gelden daarna? Zijn er kosten verbonden aan bepaalde betaalwijzen of betalingsherinneringen? Past de contractvorm bij je?

Dit kun je allemaal doen via een van de vele energievergelijkers, of je kunt alles zelf uitzoeken. Heb je een leverancier uitgekozen? Geef de meterstanden dan door aan je leverancier. Bewaar zelf een kopie. De leverancier stelt een termijnbedrag vast. Controleer de meterstanden op het contract goed.

Overstappen naar een andere energieleverancier

Consumenten stappen vaak over vanwege betere voorwaarden, lagere tarieven of een betere klantenservice. Maar ook omdat ze duurzame energie belangrijk vinden en voor een groenere leverancier kiezen.

Bij een verhuizing kan de energieleverancier gewoon meeverhuizen. Je bent verplicht de verhuizing te melden. Er wordt dan een eindafrekening gemaakt voor het oude huis.

Let op:

Je ontvangt een beloofde welkomstkorting niet als je het contract voortijdig opzegt.

Je moet een boete betalen als je je contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt.

Je moet extra betalen als je via acceptgiro je rekening wil voldoen, in tegenstelling tot betaling via iDeal of automatische incasso.

De nieuwe leverancier kan je vragen om een waarborgsom als hij denkt dat je een 'betalingsrisico' vormt wegens schulden of betalingsachterstanden. De borg bedraagt al snel uit een paar honderd euro en kan oplopen tot 1.000 euro.

Controleer na het overstappen goed de eindafrekening die je van je vorige leverancier krijgt.

Om een energieleverancier te kiezen, kun je deze energievergelijker gebruiken. Wil je daarnaast ook je energieverbruik volgen, dan is een energieverbruiksmeter handig.

Waar krijg je de duurzaamste energie?

Vind je duurzaamheid en het klimaatprobleem belangrijk? Kies dan voor een energieleverancier die duurzame stroom produceert, inkoopt, verkoopt en/of in duurzame energie investeert en geen kolencentrales bouwt. Groene stroom hoeft zeker niet duurder te zijn dan vervuilende energie.

De Consumentenbond onderzocht samen met andere organisaties hoe duurzaam alle energieleveranciers zijn. De verschillen zijn nog steeds erg groot: de beste leveranciers krijgen een 10 terwijl er ook dikke onvoldoendes zijn.

Kiezen voor vaste, variabele of dynamische tarieven

De ene contractvorm is niet per definitie beter dan de andere. Het is belangrijk om de voor- en nadelen goed door te nemen.

Energiecontract voor onbepaalde tijd

Voordeel: Je hebt alle vrijheid om over te stappen.

Je hebt alle vrijheid om over te stappen. Nadeel: Er zijn geen interessante welkomstkortingen.

Energiecontract voor bepaalde tijd met vaste tarieven

Voordeel: Tijdens de looptijd heb je zekerheid over de prijs en krijg je vaak een hoge welkomstkorting.

Tijdens de looptijd heb je zekerheid over de prijs en krijg je vaak een hoge welkomstkorting. Nadeel: Of het ook goedkoper is dan een contract voor onbepaalde tijd hangt af van actuele energieprijzen.

Met een jaarcontract met vaste tarieven en een welkomstkorting kun je vaak het meest besparen. Je moet dan wel bereid zijn het jaar erop weer over te stappen of een nieuw contract af te sluiten.

Energiecontract voor bepaalde tijd met variabele tarieven

Niet aan te raden: De leverancier kan prijzen tussentijds verhogen zonder dat je tussentijds boeteloos kan opzeggen.

Energiecontract met dynamische tarieven

Bij een contract met dynamische of flexibele tarieven is de prijs die je betaalt voor je verbruik afhankelijk van de actuele energieprijs op de beurs.

Kies je voor een jaar of een langer contract?

Behalve voor een jaarcontract kun je kiezen voor een contract met vaste tarieven en een looptijd van bijvoorbeeld drie of vijf jaar. Als je verwacht dat de prijzen de komende jaren gaan stijgen kun je voor een wat langer contract kiezen. Maar als de prijzen dalen, ben je achteraf duurder uit. Natuurlijk heb je met een langer contract ook langer geen omkijken naar je energieleverancier. Daartegenover staat dat je minder vaak een welkomstkorting ontvangt.

Check elk jaar welke energieleverancier het goedkoopst is voor jou en het beste bij je past. Als je dan een jaarcontract hebt, kun je ook direct overstappen.

Kies je voor enkel- of dubbeltarief?

Bij een enkeltarief betaal je altijd hetzelfde. Bij een dubbeltarief betaal je in de piekuren een hoger tarief en in de daluren een lager tarief. Daluren zijn 's nachts en in het weekend. Voor een dubbeltarief heb je een energiemeter met twee telwerken nodig. Of vier, als je ook stroom van eigen zonnepanelen wil terugleveren. Een slimme meter heeft altijd vier telwerken.

Het piektarief bij dubbeltarief ligt hoger dan het enkeltarief. Of het goedkoper is om enkel- of dubbeltarief te nemen, is afhankelijk van de prijzen bij je energieleverancier. Ook ligt het eraan hoeveel stroom je in de piek- en dalperiode gebruikt.